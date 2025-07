Un poids lourd entre dans la danse pour Rodrygo

Preston vs Liverpool

Liverpool envisagerait de recruter l'attaquant du Real Madrid Rodrygo, alors que le club se prépare à un éventuel départ de Luis Diaz cet été.

Alors que les spéculations vont bon train sur l'avenir du Colombien à Anfield, les Reds pourraient rivaliser avec Arsenal pour obtenir la signature de la star brésilienne, qui pourrait être sur le point de quitter le Santiago Bernabeu.

Bien que Liverpool ne cherche pas activement à vendre Diaz, le club est réaliste quant à la dynamique du marché et a préparé un plan d'urgence. Les géants européens Barcelone et Bayern Munich ont manifesté leur intérêt pour le joueur. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, les Merseysiders sont prêts à explorer la possibilité de signer Rodrygo si Diaz quittait le club cet été.

Bien que Rodrygo n'ait publiquement manifesté aucune envie de quitter le Real Madrid, ses inquiétudes grandissent quant à son rôle de moins en moins important sous la houlette du nouvel entraîneur Xabi Alonso. L'attaquant brésilien a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives en 54 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, mais il s'est retrouvé de plus en plus souvent sur le banc. Sa participation réduite à la Coupe du monde des clubs n'a fait qu'alimenter les spéculations, des initiés suggérant que l'ailier pourrait désormais reconsidérer son avenir.

Liverpool entre dans la danse

Les Merengues ne devraient pas laisser Rodrygo partir à bas prix. Selon certaines informations, le club espagnol aurait fixé le prix du joueur international brésilien à 90 millions d'euros. Un tel montant limiterait le nombre de clubs intéressés à ceux qui ont les moyens financiers de financer un transfert aussi important. Liverpool et Arsenal sont deux des rares clubs de Premier League à disposer des ressources nécessaires pour répondre à cette évaluation. Le club saoudien Al-Nassr, qui évolue en Pro League, pourrait également s'aligner sur ce montant, mais le joueur serait plus enclin à jouer en Premier League qu'au Moyen-Orient.