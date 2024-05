Un poids lourd anglais rêve de Leny Yoro

Le Parisien rapporte que Liverpool est entré dans la course ces dernières semaines pour Leny Yoro.

Le Real Madrid a l'intention de recruter un nouveau défenseur central au cours des 12 à 15 prochains mois, et sa principale cible est le Lillois Leny Yoro. Ce jeune homme de 18 ans est considéré comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs d'Europe et il a été comparé à l'ancien favori des Blancos, Raphaël Varane.

Cependant, un accord pour cet été semble peu probable en raison du prix demandé par Lille, qui serait de l'ordre de 60 millions d'euros. Étant donné que Yoro n'a plus qu'un an de contrat, le Real Madrid n'est pas disposé à payer un montant aussi élevé et attend donc jusqu'en 2025.

Le problème, c'est que d'autres clubs s'intéressent à Yoro. Le Paris Saint-Germain est déjà intéressé, et Le Parisien rapporte que Liverpool est entré dans la course ces dernières semaines.

Si le Real Madrid est entraîné dans une bataille pour la signature de Yoro, il sera confiant de s'assurer ses services, compte tenu de son pouvoir d'attraction. Cependant, Florentino Perez ne voudra pas payer trop cher, ce qui rend la situation délicate.