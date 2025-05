Un nouveau trophée ? Mbappé se frotte les mains

Après des débuts exceptionnels avec le Real Madrid, mais une saison collectivement décevante, Kylian Mbappé vise la Coupe du Monde des Clubs.

Après avoir battu le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur du Real Madrid lors de sa première saison, avec 43 buts en 56 matchs, Mbappé a les yeux rivés sur la Coupe du Monde des Clubs qui débute le mois prochain. Dans une version remaniée, disputée tous les quatre ans, le Français vise la gloire mondiale et le titre de champion du monde avec le club espagnol.

Mbappé a réalisé des débuts sensationnels pour le Real Madrid après son transfert très attendu du PSG. Malgré des débuts difficiles et des difficultés d'adaptation évidentes à Santiago Bernabéu, le joueur de 26 ans a fait ses preuves en deuxième partie de saison, terminant premier de la Liga Pichichi et remportant également le Soulier d'Or européen pour ses 31 buts en championnat. Cependant, la saison a été un échec collectif : le Real Madrid a terminé deuxième du championnat face à Barcelone, a perdu la finale de la Coupe du Roi et a été éliminé de la Ligue des champions en quarts de finale par Arsenal. Avec l'arrivée de Xabi Alonso comme nouvel entraîneur, les Merengues entrent dans une nouvelle ère, et Mbappé est déterminé à aider l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen à démarrer son mandat madrilène sur les chapeaux de roue.

Mbappé impatient

S'exprimant après avoir remporté le titre de Joueur de la Saison du Real Madrid, Mbappé a partagé son souhait de remporter la Coupe du Monde des Clubs avec Madrid, un tournoi qui verra 32 équipes du monde entier s'affronter. « C'est la première fois que nous participons à une compétition comme celle-ci. C'est une nouveauté pour nous, mais nous sommes impatients d'y être, car c'est une nouvelle opportunité de devenir champions du monde avec le club », a-t-il déclaré (via Forbes).

« C'est une superbe compétition aux États-Unis, tout le monde la regarde et l'attend avec impatience. Comme je l'ai dit, c'est une nouveauté pour nous, alors nous allons essayer de la gagner. »

Le Français est actuellement en vacances, mais il devrait rejoindre l'équipe de France la semaine prochaine avant la demi-finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne, le 5 juin. Il se rendra ensuite aux États-Unis avec Madrid pour la Coupe du Monde des Clubs. Les troupes d'Alonso disputeront leur premier match de phase de groupes, contre Al-Hilal, le 18 juin.