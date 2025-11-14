Un nouveau transfert pour Neymar ? La vérité éclate

Mario Bittencourt a publié un communiqué ferme sur son compte X, réfutant catégoriquement les informations selon lesquelles le Tricolor aurait approché la star de Santos. Les spéculations concernant un transfert ont été alimentées par les propos du responsable de la kinésithérapie de Fluminense, qui avait qualifié Neymar de « dernier génie du football brésilien ».

Les liens entre Neymar et Fluminense

Nilton Petrone, alias File, a fait ces déclarations dans le podcast Setor Sul. Les rumeurs ont été encore amplifiées par des informations selon lesquelles Tiago Silva aurait fait pression sur le club pour qu'il approche son ancien coéquipier en sélection et ami proche.

Ces informations surviennent quelques mois après que Neymar ait été proche de signer pour le Tricolor pendant la Coupe du Monde des Clubs. Bittencourt avait alors donné son accord à l'entraîneur de Fluminense, Renato Gaucho. L'ancien joueur vedette du FC Barcelone et du PSG a admis que le prêt à court terme avait « failli se concrétiser », mais après avoir consulté son père et son agent, il a décidé de rester à Santos pour se concentrer sur sa convalescence.

Lors d'une interview pendant le tournoi, le joueur de 33 ans a déclaré : « J'étais en discussion avec plusieurs équipes pour disputer la Coupe du Monde. Un transfert à Fluminense était très proche, mais j'ai préféré rester et m'entraîner davantage pour revenir encore plus fort. »

Le communiqué de Bittencourt précise : « Concernant Neymar, je tiens à préciser qu'il n'y a eu aucun contact récent entre Fluminense et le joueur, ni avec son staff. Fluminense a un immense respect pour Santos et, évidemment, le club et le joueur sont pleinement engagés à remporter les matchs restants du championnat brésilien. »

Neymar est retourné dans son ancien club après un passage difficile à Al-Hilal. L'ailier n'a disputé que sept matchs en Arabie Saoudite, des blessures à répétition ayant gâché son transfert onéreux.

Le transfert à Santos début 2025 était censé faciliter une sélection brésilienne pour la Coupe du Monde l'été suivant. Cependant, des blessures à répétition et une mauvaise passe rendent cet objectif de plus en plus improbable. En 25 matchs avec Peixe depuis son retour, Neymar a inscrit six buts et délivré trois passes décisives. Il n'a toutefois plus marqué depuis son doublé contre Juventude en août. Santos se trouve actuellement en zone de relégation de la Série A brésilienne, à six journées de la fin du championnat.