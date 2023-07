Un nouveau point de chute pour Mathieu Valbuena

Libéré par l’Olympiakos, l’ancien international français Mathieu Valbuena pourrait relever un nouveau défi dans un pays voisin.

Après quatre ans passés en Grèce, au sein du prestigieux club de l’Olympiakos, Mathieu Valbuena va s’offrir un nouveau challenge. Il est attendu en Chypre.

Valbuena attendu en Chypre

Selon une information de L’Equipe, l’ex international français va s’engager avec le club d’Apollon Limassol, cinquième du dernier championnat local. L’offre qui lui a été faite le séduit et il est prêt à tenter cette expérience.

Valbuena n’est plus très jeune (38 ans), mais il est déterminé à étirer un peu plus sa carrière. C’est pourquoi, et à l’instar de ce qu’a fait son ex coéquipier Dimitri Payet à Marseille, il a refusé une reconversion au sein de la direction du côté de l’Olympiakos.

Pas de retour en France

Il y a quelques jours, dans un entretien à L’Equipe, « Petit Vélo » avait indiqué qu’un retour à Bordeaux ne lui déplairait pas. Il était séduit par l’idée de boucler la boucle, quitte à évoluer en Ligue 1. Finalement, cela ne se produira pas.

Pour rappel, durant sa longue et brillante carrière, Valbuena a évolué chez les deux Olympiques, Marseille et Lyon. Il est aussi passé par la Russie (Dynamo Moscou) et la Turquie (Fenerbahçe).