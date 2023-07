Mathieu Valbuena se propose à un club français

Libéré par l’Olympiakos, l’ancien international tricolore est prêt à rentrer en France. Il y a même une destination qui l’attire particulièrement.

A 38 ans, et pour la première fois de sa carrière, Mathieu Valbuena se trouve sans club à l’intersaison. « Le Petit Vélo » n’a pas été prolongé par son club de l’Olympiakos, à son grand désarroi. Il fait cependant contre mauvaise fortune bon cœur et se dit prêt à relever un dernier défi dans sa carrière.

Valbuena d’attaque pour un dernier challenge

Dans un entretien à L’Equipe, l’ancien marseillais a indiqué qu’il souhaitait jouer au moins une année de plus. « Dans la tête et dans les jambes, ça suit toujours, a-t-il confié pour commencer. J'aurais voulu finir à l'Olympiakos, c'est certain, mais ça ne s'est pas passé comme je l'ai espéré. Maintenant, j'ai encore envie de jouer au moins un an. Encore une fois, je me sens frais. Si je voyais que je n'avançais plus sur le terrain, je saurais m'arrêter, je crois. Mais j'ai disputé 29 matches la saison dernière, bien sûr j'ai plus de mal à enchaîner les rencontres à haute intensité, mais je peux encore être performant ».

D’autres à son âge auraient raccroché les crampons, mais l’homme aux 52 sélections avec les Bleus (8 buts) est toujours animé par la flamme. Il veut décider lui-même du moment où il tirera sa révérence. « Je suis animé par cette passion du foot. Je n'ai plus mes jambes de 20 ans, bien sûr, mais j'ai été épargné par les blessures jusque-là, je sens que j'ai encore à donner. Et puis, vous savez, mon histoire est un peu différente de celle d'autres joueurs. J'ai dû passer par d'autres chemins pour réussir, je n'ai vraiment commencé dans le monde pro qu'à 21 ans, alors j'ai envie de profiter encore un peu. Les gens disaient que je partais en vacances quand j'ai signé à l'Olympiakos. J'allais avoir 35 ans et je suis resté quatre ans, j'ai gagné des titres. J'ai prouvé le contraire ».

Il est prêt à boucler la boucle

L’intéressé a reconnu avoir déjà quelques touches, même si « aucune offre » formelle ne lui est encore parvenue. Un retour en France serait-il envisageable ? Sa réponse : « Je ne suis pas fermé mais, très honnêtement, ce n'est pas ma priorité ».

Si retrouver sa patrie ne l’enchante pas plus que cela après une dernière expérience compliquée à Lyon, Valbuena ne dirait en revanche pas non à un club qui lui est cher, à savoir Bordeaux. Même en Ligue 2, il serait prêt à y signer : « Ce serait la belle histoire, c'est vrai (il sourit). Même en Ligue 2, les Girondins représentent quelque chose pour moi. On verra bien ». Le message est passé auprès des dirigeants bordelais.

Pour rappel, chez les Marine et Blanc, il a passé dix ans au niveau des équipes des jeunes (1993-2003) avant d’être recalé au moment de devenir pro.