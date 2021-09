Un nouveau défi pour Ribéry en Serie A ?

La star française Franck Ribéry est sur le point de signer avec une nouvelle formation de Serie A.

A 38 ans, Franck Ribéry n’est pas encore l’intention de prendre sa retraite. Après son expérience de deux ans à la Fiorentina, et qui s’est mal terminée, le Boulonnais se voit relever un nouveau challenge. Et il espère pouvoir le faire dans le championnat italien où il a apprécié se produire.

Selon les informations émanant d’Italie, l’ancien international italien va avoir la possibilité d’étirer son séjour dans la Botte. Le média Sky Italia fait état de deux pistes qui sont à même de se concrétiser.

Ribéry comparé à Maradona

Dernièrement, le vice-champion du monde 2006 avait été annoncé comme possible transfuge de la Sampdoria. Toutefois, il semblerait que les Blucerchiati sont désormais hors course. Les deux clubs qui sont susceptibles de l’accueillir sont Salernitana, qui vient de monter en Serie A, et la formation de Hellas Vérone. Les négociations ont été entamées et c’est Ribéry qui devrait choisir entre les deux destinations.

Du côté de Salernitana, le directeur sportif Angelo Fabiani a confirmé les touches avec la vedette française en indiquant que la venue de Ribéry chez eux équivaudrait à celle de Maradona à Naples. Rien que cela !

La période des transferts est terminée depuis le 1er septembre, mais Ribéry a la possibilité de signer avec l’équipe de son choix car il est libre de tout engagement.

Ribéry a démontré lors de la dernière campagne avec la Viola qu’il pouvait être très performant au plus haut niveau en dépit de son âge. Ses belles prestations et sa régularité ont séduit son ancien club du Bayern, qui a songé à le récupérer. Même s’il s’est entrainé en Bavière, il n’était pas très chaud pour renouer le fil de son histoire avec l’équipe munichoise.