Un nouveau crack va rejoindre la bande à Ronaldo en Arabie saoudite

Un nouveau crack international va rejoindre la bande à Cristiano Ronaldo en Pro League.

Le FC Barcelone a une liste limitée de cibles au milieu de terrain cet été, mais il semble que l'un des principaux candidats pour combler le vide laissé par Sergio Busquets soit en route vers l'Arabie Saoudite. Marcelo Brozovic semble vouloir quitter l'Inter et doit décider s'il part pour le Moyen-Orient ou s'il résiste aux millions dans l'espoir d'un transfert à Barcelone.

Il n'y a rien de concret entre les deux clubs pour l'instant. MD dit qu'il y a de l'intérêt de la part de Barcelone, qui aurait fait une offre pour lui en janvier si Franck Kessie avait été intéressé par un échange.

Achraf Ben Ayad a depuis affirmé que Barcelone avait repris les négociations avec l'Inter sur ce dossier, mais tant qu'ils n'auront pas persuadé Kessie de l'accepter, les discussions entre les deux clubs ne seront plus d'actualité.

En revanche, il semble qu'un transfert à Al Nassr soit sur le point d'être conclu, le feu vert de Brozovic étant le principal obstacle qui subsiste selon Fabrizio Romano.

Apparemment, Al Nassr s'acquittera du prix demandé par l'Inter, soit 25 millions d'euros, et versera ensuite 15 millions d'euros par an à Brozovic, un salaire bien supérieur à celui qu'il pourrait percevoir ailleurs.

Au-delà du chèque gargantuesque que Brozovic toucherait, peut-être le dernier de sa carrière, il y a si peu de certitudes quant à un accord avec Barcelone qu'il ne serait pas surprenant de voir le Croate rejoindre le Moyen-Orient.

Brozovic n'est clairement pas l'homme qu'ils veulent à tout prix, mais plutôt une option, et si Barcelone ne peut pas conclure un accord, ils passeront à d'autres. Seule une volonté farouche de rester au plus haut niveau du football européen, et peut-être des garanties de la part du conseil d'administration de Barcelone, sont susceptibles d'empêcher la conclusion d'un accord.