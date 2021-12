Un nouveau challenge pour Paulo Sousa

Alors qu’il est en charge de la sélection nationale polonaise depuis l’année dernière, Paulo Sousa est pressenti pour retrouver la scène des clubs. Une information de Foot Mercato révèle des contacts très avancés entre le coach portugais et le club brésilien de l’Internacional Porto Alegre. Un contrat de deux ans lui a été déjà proposé. Les pourparlers seraient en cours et il ne resterait plus que quelques détails à régler pour finaliser le deal. L’optimisme règne dans le camp des dirigeants brésiliens.

Paulo Sousa sur les pas d’Abel Ferreira

L’ancien entraineur de Bordeaux serait donc prêt à abandonner son poste chez les Aigles pour traverser l’Atlantique. Pourtant, la fédération polonaise lui a maintenu sa confiance malgré un Euro raté. Il y a aussi l’imminence des barrages pour la Coupe du Monde. Lewandowski et ses coéquipiers ont deux matches à livrer (et gagner) pour voir le Qatar.

S’il rejoint le Brésil, Paulo Sousa découvrira son neuvième pays en tant qu’entraineur. Et ça sera le second hors Europe après l’expérience vécue en Chine (2017-2018, du côté de Tianjin).

L’intérêt de l’Intenacional envers Paulo Sousa pourrait s’expliquer par le succès de l’entraineur portugais Abel Ferreira du côté de Palmeiras. Ce dernier a guidé les Alviverde à deux sacres de suite en Copa Libertadores.