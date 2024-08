Un joueur du Barça vers la Ligue 1

Barcelone n’a pas encore conclu de vente significative cet été, et étant donné qu’il est sur le point de signer Dani Olmo, il doit lever des fonds.

Jusqu’à présent, aucun candidat évident n’a émergé, même si cela pourrait bientôt changer. Plus tôt cet été, le FC Barcelone n’a pas réussi à conclure un accord sur la vente de Mikayil Faye, Porto ne voulant pas s’aligner sur le prix de 15 millions d’euros demandé pour le défenseur sénégalais. Il semblait probable qu’il soit conservé jusqu’en janvier au moins, mais l’entraîneur Hansi Flick ne comptant pas sur l’adolescent, un départ semble probable.

Monaco et Nice sur le coup

Santi Aouna de Foot Mercato a maintenant rapporté que Monaco a ouvert des négociations avec les représentants de Faye. Ils sont un peu en retard sur Nice, autre équipe de Ligue 1, qui a déjà soumis une offre d’ouverture à Faye et à ses agents.

Monaco pourrait avoir un avantage dans la course à la signature de Faye, puisqu’ils se rendent à Barcelone la semaine prochaine pour le Trophée Joan Gamper. Les dirigeants du club pourraient discuter de la question à l'avance, et à l'heure actuelle, il semble plus que probable qu'une vente ait lieu dans les semaines à venir.