Un joueur de Watford harcelé pour avoir refusé de s'entraîner

Troy Deeney, qui évolue à Watford, a révélé avoir reçu des menaces et insultes sur les réseaux sociaux.

Certains supporters en veulent à Troy Deeney de ne pas vouloir s'entraîner, alors qu'il s'inquiète concernant la propagation du coronavirus en et d'une éventuelle contamination de son fils par sa faute.

Reprise de la Premier League le 17 juin ?

L'article continue ci-dessous

Deeney a révélé à CNN Sport qu'il a subi du harcèlement depuis cette prise de décision : "J’ai vu des commentaires concernant mon fils, des gens disant : ‘J’espère que ton fils attrapera le coronavirus’", a-t-il regretté.

Plus d'équipes

"Si vous répondez à cela, les gens disent : Ah, nous l’avons eu et ils continuent de le faire. À une époque où tout tourne autour de la santé mentale et où tout le monde dit : ’Parlez, parlez, s’il vous plaît, parlez’, Danny Rose a parlé et je me suis exprimé et nous sommes absolument lynchés pour cela", a ajouté le joueur de .

Pour compenser toute cette haine, Deeney a reçu de nombreux messages de soutien de la part de joueurs. "Je ne savais même pas qu’ils avaient mon numéro pour commencer. De la part de joueurs de grands clubs et cela me montre que je dois faire quelque chose de bien parce que je suis juste un petit vieux Troy de Watford et tout le monde semble écouter ce que je dis".