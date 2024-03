Un grand club toque à la porte de Zizou

Vendredi, Xabi Alonso a confirmé qu'il resterait à la tête du Bayer Leverkusen pour au moins une saison supplémentaire.

Cette décision fait suite à l'intérêt marqué de Liverpool et du Bayern Munich pour l'entraîneur basque, qui sont tous deux à la recherche d'un nouvel entraîneur.

Alonso a été l'une des principales cibles des deux clubs, mais d'autres devront désormais être pris en considération. Liverpool s'intéresse à Ruben Amorim du Sporting CP, tandis que le Bayern a été associé à Roberto De Zerbi et, plus récemment, à Peter Bosz du PSV Eindhoven et à Unai Emery, le manager d'Aston Villa.

Zidane au Bayern ?

Selon Diario AS, le Bayern a un candidat de rêve en tête : l'ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane. Zizou a récemment annoncé qu'il souhaitait revenir à la gestion, après avoir quitté les Blancos pour la deuxième fois en 2021, et les responsables de l'équipe bavaroise aimeraient beaucoup le voir rejoindre le club.

L'article continue ci-dessous

À ce stade, il semble peu probable que Zidane dirige le Bayern à partir de cet été, même si cela n'est pas totalement exclu. Le Real Madrid gardera certainement un œil sur le Français, même s'il n'a pas l'intention de le réembaucher de sitôt.