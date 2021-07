Louis Van Gaal dézingue l'équipe de France

Le Néerlandais ne voit pas les Bleus comme une équipe, mais plutôt comme une somme d'individualités.

L'équipe de France a fortement déçu lors de l'Euro 2020. Son élimination dès les huitièmes de finale de la compétition face à la Suisse est un échec retentissant. Si la France a déçu dans l'Hexagone, c'est aussi plus globalement le cas en Europe. Beaucoup faisaient de cette équipe la favorite du tournoi. Dans une interview accordée à L'Equipe, Louis Van Gaal n'a pas été tendre avec l'équipe de France et ne considère par les Bleus comme une équipe.

"Je n'étais pas à l'intérieur mais c'est une drôle de coïncidence que les favoris qui ont échoué tels que le Portugal, la France ou l'Allemagne aient un sélectionneur en poste depuis sept, neuf ou quinze ans, observe l'ancien coach de l'Ajax, du Barça ou du Bayern. (Fernando) Santos, (Didier) Deschamps ou (Joachim) Löw dirigent leur équipe depuis trop longtemps, ils ne touchent à rien. Ils ont confiance en leurs joueurs. Il m'arrive de me demander: 'Mais pourquoi les joueurs n'y arrivent pas?' C'est parce que l'équilibre entre les joueurs et le coach est rompu", a commenté l'ancien entraîneur de Manchester United.

"Pour une fois Deschamps n'a pas été conservateur et ça n'a pas marché ? C'est facile de dire ça après. Mais encore une fois, ce serait une coïncidence que les favoris passé à travers soient dirigés par des techniciens en poste de longue date. Pour les Pays-Bas et Frank De Boer, c'était différent. Il est là depuis peu. Les Pays-Bas ont plein de joueurs fantastiques mais sur ce match mais la défaite contre la République tchèque, on ne les a pas vus. Il faut se demander pourquoi. Ça vaut aussi pour la France ou le Portugal: pour moi, ce ne sont pas des équipes mais une addition d'individualités", a ajouté le technicien de 69 ans.

Mbappé trop égoïste pour Van Gaal

Louis Van Gaal s'est également payé Kylian Mbappé : "La plupart des joueurs ne peuvent pas avoir une vue générale sur l'intérêt de l'équipe. Or il est toujours plus important que les intérêts individuels. Imaginez que vous entraînez Mbappé... Je pense que c'est compliqué. C'est un défi. Physiquement et techniquement, c'est un joueur fantastique. Mais tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle - et ça lui arrive souvent -, est-ce qu'il joue pour l'équipe à ce moment-là? Je me pose la question".

"Ça s'appelle gérer son statut et son environnement, en tant qu'être humain. Fais-tu preuve de modestie ? Vois-tu les implications sur tes coéquipiers ? Ce genre de choses. Vous croyez que Neymar joue pour l'équipe ? Je ne crois pas. J'aime le phénomène qui est capable de gérer son environnement. Des joueurs comme Kanté et Modric sont un exemple de bons joueurs qui travaillent pour l'équipe", a ajouté le Néerlandais.

Enfin, Louis Van Gaal en a profité pour faire part de son scepticisme quant aux chances du PSG de gagner la C1 : "Le PSG est un bon exemple : ils ne gagneront jamais la C1 tant qu'ils ne joueront pas en équipe. Ce n'est pas une question de talent mais de personnalités qui doivent jouer ensemble ! Et bien sûr d'interactions entre le coach et les joueurs, entre l'intérêt collectif et l'investissement individuel. Tout le monde doit accepter le caractère et la personnalité de chaque joueur, même la grande star".