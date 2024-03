Un documentaire sur José Mourinho à venir sur Netflix

Le très respecté entraineur portugais, José Mourinho, sera bientôt mis à l’honneur sur la célèbre plateforme VOD.

Netflix prévoit de produire une série de plusieurs épisodes sur l’un des plus grands coaches du 21e siècle, José Mourinho. La série, qui sera diffusée l'année prochaine, se penchera sur le parcours du Special One dans le monde du football, s’attardant sur les deux décennies qui se sont écoulées depuis son triomphe historique avec le FC Porto en Ligue des champions de l'UEFA.

Mourinho mis à l’honneur

Après le succès de la série documentaire sur Beckham publiée par Netflix l'année dernière, le projet à venir offrira aux téléspectateurs une exploration en profondeur de la vie de Mourinho et de ses accomplissements comme coach. Avec des interviews exclusives de Mourinho lui-même et des joueurs qui ont été sous sa direction, la série vise à fournir un récit complet de sa carrière hors norme.

La révélation concernant le documentaire a eu lieu au début de l'année, lorsque Mourinho, alors en charge de la Roma, a fait allusion à son tournage lors d'une interview. Réfléchissant à sa décision d'honorer son engagement envers la Roma malgré des offres massives du Portugal et de l'Arabie Saoudite, Mourinho a laissé entendre : « Il y a des choses qui ne seront dévoilées que plus tard. Ils me paient bien. Je n'avais pas encore signé avec la Roma, mais j'avais donné ma parole. Un club est arrivé et a voulu que je rompe mon accord avec la Roma, qui n'avait pas encore été signé, et j'ai dit non ».

L'article continue ci-dessous

Le même producteur que pour la série de Beckham

Mourinho peut se targuer d'avoir remporté 26 trophées majeurs depuis ses débuts en tant qu'entraîneur à Porto. Son illustre carrière comprend des succès notables tels que des titres consécutifs de Premier League avec Chelsea, une saison avec un triplé avec l'Inter Milan et la conquête de l'Europa League avec Manchester United.

La série documentaire, produite par John Battsek - connu pour son travail sur la série Beckham - et réalisée par Joe Pearlman, promet d'offrir un portrait intime du parcours de Mourinho, mettant en avant les hauts et les bas de sa carrière d'entraîneur.

Outre le documentaire sur Mourinho, Netflix s'apprête à sortir un autre film sur le football intitulé "The Final : Attack on Wembley" en mai 2024. Le film se penchera sur les scènes chaotiques qui se sont déroulées lors de la finale du Championnat d'Europe 2020, mettant en lumière la frénésie qui a suivi la prise d'assaut du stade de Wembley par les supporters après la victoire de l'Italie sur l'Angleterre.