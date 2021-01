Quand Cr7 a failli signer pour le Barça...

Cristiano Ronaldo aurait très bien pu finir au FC Barcelone sans l'intervention de Ronaldinho.

Ronaldinho était un excellent professeur pour Lionel Messi. Le Brésilien a nourri l'Argentin dès son plus jeune âge à Barcelone, et l'actuel capitaine du club a beaucoup grandi sous sa tutelle.

Mais cette opportunité a failli ne pas se produire, si Joan Laporta avait fait signer Cristiano Ronaldo

"Nosu étions sur le point de faire signer Ronaldinho et Rafa Marquez », a déclaré Laporta dans une discussion avec le compte Twitter, Iniestazo.

"Les gens de Marquez nous ont proposé Cristiano Ronaldo. Il était au Sporting Clube à l'époque. Un de ses agents a dit qu'ils avaient un joueur qu'ils avaient vendu à [Manchester] United pour 19 millions, mais ils nous le vendraient. pour 17 millions".

"Mais nous avions déjà investi dans Ronaldinho à l'époque. Cristiano jouait plutôt sur un côté qu'au centre du terrain. Nous pensions que nous étions couverts, alors nous l'avons refusé et je ne le regrette pas."

Le football moderne pourrait être complètement différent si Laporta avait signé Cristiano... Imaginez une attaque Ronaldo-Messi ?

Un duo de rêve qui peut encore être réuni dans le futur. Peut-être à la Turin, Leo Messi étant en fin de bail au Barça cet été. Ou alors, en , à l'inter Miami ou dans une autre franchise américaine.

Pour rappel, d'après la dernière étude du sitespécialisé dans les transferts "Transfermarkt", le prix de La Pulga a baissé de 20 millions d'euros pour arriver à 80 millions d'euros.

À 33 ans, Messi est toujours quatrième sur la liste des joueurs de LaLiga Santander les plus chers et est derrière Joao Felix, Jan Oblak et Ansu Fati.

Tobias Blaseio, le manager de Transfermarkt pour l' , a expliqué pourquoi la valeur de Messi a chuté.

"Messi atteint lentement les dernières années de sa carrière et Barcelone traverse une crise institutionnelle", a-t-il déclaré.

"Après presque 10 ans à avoir une valeur supérieure à 100 millions d'euros, il a maintenant subi cette baisse de 20 millions d'euros."