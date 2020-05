Un club anglais en pole pour Todibo

Il semble de plus en plus probable que le défenseur de Barcelone Jean-Clair Todibo rejoindra Everton cet été, selon la presse catalane.

Selon Sport et Sky Sports, Jean-Clair Todibo a la cote en et un club en particulier ferait la course en tête pour obtenir le défenseur français en été.

Le club d' aurait ainsi fait une offre de 25 millions d'euros - 22 millions d'euros d'avance ainsi que 3 millions d'euros supplémentaires - pour le Français selon ces sources, qui précisent que la reste à l'affût.

Le Français est prêté par le Barça à Schalke - où il a joué huit matchs - mais le club allemand ne semble pas en mesure de respecter la valorisation de 25 millions d'euros du défenseur central et ce dernier devrait être vendu définitivement cet été par Barcelone.