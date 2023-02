Un cadre de Manchester City remonté après le faux-pas contre Nottingham, Guardiola le calme

Un des tauliers de Manchester City a haussé le ton à la suite des deux points abandonnés sur le terrain de Nottingham.

Contre toute attente, Manchester City a cédé des points ce samedi en Premier League. En déplacement à Nottingham Forest, 14e au classement, les Sky Blues ont dû se contenter d’un nul (1-1) alors qu’ils ont largement dominé les débats.

City repasse derrière Arsenal

Malgré 74% de possession et 23 tirs tentés, les champions d’Angleterre ont été accrochés par les promus. Bernardo Silva a ouvert la marque en leur faveur à la 41e d’une belle frappe de l’extérieur de la surface, mais cet avantage a été annulé à la 84e après l’égalisation de Chris Wood pour Forrest.

En manquant de l’emporter, City gâche sa belle opération réalisée en milieu de semaine contre Arsenal (3-1). Les Eastlands perdent d’ailleurs leur place de leader au profit des Gunners, vainqueurs plus tôt d’Aston Villa (4-2) au terme d’un match renversant.

Un cadre de Manchester City hausse le ton

Cette contre-performance a agacé certains cadres de l’équipe. Kyle Walker, l’expérimenté défenseur, a d’ailleurs tapé du poing sur la table au coup de sifflet final. « Tout d’abord, nous allons à l'Emirates et jouons le match que nous avons fait, puis nous venons ici et faisons match nul, c'est inacceptable ! Si nous voulons rivaliser avec les équipes proches du sommet, nous devons gagner. Nous avons manqué quelques occasions et nous devons faire mieux en tant qu'équipe ».

Pour l’international anglais, il y a clairement eu du relâchement après le succès face aux Gunners. Et il ne veut plus voir ça. "Parfois c'est le football et parfois c'est l'émotion. Chaque match devrait être traité de la même manière, comme une finale de coupe. Qu'est-ce que je peux dire, sinon que c'est inacceptable. Nous devons rester soudés en tant que groupe. Les membres les plus anciens de l'équipe ont fait part de leur opinion. Je le répète, c'est tout simplement inacceptable".

Guardiola dédramatise malgré les deux points perdus

Walker était remonté, mais Pep Guardiola, lui, ne semblait pas partager le même avis concernant l’investissement montré. Pour lui, l’équipe a tout fait pour l’emporter et s’il y a eu un nul concédé c’est dû uniquement à un manque de réussite. "On a vraiment très bien joué. C'était un très, très bon match. Nous avons eu des occasions incroyables, mais c'est le football. Nous devons marquer. Nous avons tout fait. Il faut le faire. Il y avait trop d'occasions nettes de marquer. C'est l'un des meilleurs matches que nous ayons joués, mais nous perdons deux points. Nous devrions être plus agressifs. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer, nous le savons."