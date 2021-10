Un ancien international demande le retour de Payet en Bleu

Dimitri Payet impressionne actuellement avec l’OM, au point où des voix s’elèvent pour qu’il soit rappelé en équipe de France.

Dimitri Payet fait partie des joueurs les plus en vue en Ligue 1 depuis l’entame de la saison en cours. En six matches joués seulement, il a déjà pu se montrer décisif à 8 reprises (5 buts et 3 assistances). Et il n’y a pas que les chiffres qui témoignent de son excellente forme. Son impact sur le jeu de l’OM est impressionnant, avec une productivité aussi brillante au poste d’attaquant que celui d’ailier. Il est redevenu le monsieur plus de la formation phocéenne.

Devant cette montée en puissance, de nombreux spécialistes et suiveurs ont tiré leur chapeau au Réunionnais. Et certains demandent même à ce qu’il soit rappelé en sélection française. Jérôme Rothen, l’ex-international, a par exemple plaidé pour ce come-back.

« Didier, il faut que tu le rappelles ! »

Sur RMC Sport, la radio où il exerce, l’ancien footballeur a lancé ce lundi un appel à Deschamps : « J’ai envie de parler à Didier. Sur ce que je vois depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à Marseille, je trouve que Dimitri Payet est un joueur qui montre ce qu’est une belle remise en question. On voit un Dimitri Payet affûté, heureux d’être sur le terrain, qui rend le collectif beau depuis le début de la saison. On voit des joueurs rayonnants à côté de lui. Des fois, il n’a pas été aidé par la composition de l'équipe parce qu’il n’y avait pas de numéro 9 et c’est lui qui devait faire office de faux numéro 9. Mais là, il est dans un poste qu’il préfère, derrière Milik, et on voit son rayonnement, son volume de jeu, son aisance technique. Un Payet dans cette condition, Didier, il faut que tu le rappelles. Il n’y a pas plus fort que lui en numéro 10 dans ce positionnement-là. »

Rothen a enchéri en exprimant sa conviction sur le fait que Payet s’adaptera facilement au système actuellement utilisé en Bleu : « L’OM joue avec un système à trois derrière, similaire à celui observé lors du dernier rassemblement des Bleus. Je pense que Didier Deschamps est parti dans ce schéma préférentiel, et si tu pars dans ce schéma à trois derrière, avec quatre milieux sur la largeur, plus un numéro 10 qui était Antoine Griezmann, eh bien je me dis que dans cette position-là, il n’y a pas plus fort aujourd’hui que Dimitri Payet parmi les joueurs français. Je parle bien de numéro 10, pas de relayeur. Il est magnifique à voir jouer, il rend beaux ses coéquipiers. A un an de la Coupe du monde, il est en pleine forme, je ne vois pas pourquoi cette forme s’interromprait. Didier, mets-le dans le groupe, essaye-le, et je pense que l’équipe de France en sortira grandie. »

Deschamps a été interrogé il y a quelques jours sur Téléfoot quant à la possibilité de voir Payet retrouver Clairefontaine. Le sélectionneur tricolore a affirmé qu’il n’y pensait pas du tout, en dépit des bonnes prestations qu’accumule le joueur avec son club.

Payet compte 38 sélections en équipe de France (dont 24 en tant que titulaire). Il en a honoré la majorité sous l’ère DD, mais sa dernière remonte à octobre 2018 contre l’Islande (2-2).