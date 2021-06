Allemagne - Timo Werner : "Benzema ne va pas affaiblir la France"

A quelques jours de France-Allemagne, Timo Werner a encensé Karim Benzema.

Avant d'affronter l'équipe de France, lundi, Timo Werner, l'attaquant de la Mannschaft, était de passage en conférence de presse et en profité pour dire tout le bien qu'il pense de Karim Benzema.

Werner accepte son statut de remplaçant

Sur son statut en sélection : « Je ne suis pas dans le onze de départ mais à chaque fois que je suis remplaçant, je l'accepte et je mets au service de l'équipe. Nous sommes nombreux à pouvoir prétendre à une place de titulaire mais nous devons penser au collectif. Bien sûr que je veux jouer. Quand j'entre en jeu, à moi de montrer que je peux répondre aux attentes de l'entraîneur et que je peux aider l'équipe. »

Sur Manuel Neuer : « Nous n'avons pas besoin de parler des qualités de Manu mais c'est de loin le meilleur gardien du monde. Il l'est depuis des années. A l'entraînement, je peux vous dire qu'il est infranchissable. »

Werner encense Benzema

Sur Karim Benzema : « Son retour ne va pas affaiblir la France (rires). Benzema est l'un des meilleurs n°9 au monde. Le trio Benzema-Griezmann-Mbappé, s'ils jouent ensemble, est de classe mondiale et sera extrêmement dangereux. »

« Forcément, vous apprenez beaucoup en observant Benzema. Pour moi, il est incroyable balle au pied, dans la sa manière de dribbler, dans ses déplacements. Il me fait penser à Firmino de Liverpool qui récupère le ballon haut, distribue le jeu et est très rapide. Selon moi, il fait partie des trois meilleurs attaquants au monde avec Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo. »

Sur N'Golo Kanté, son coéquipier à Chelsea et adversaire lors de France-Allemagne : « Sa plus grande force c'est son humilité. Sur le terrain, il va toujours au duel, il ne lâche jamais rien et ne laisse aucun espace. C'est ça qui le rend spécial et c'est un gros atout pour Chelsea et la France. »

Chelsea, ses chaussures roses

Sur sa première saison à Chelsea : « Le bilan est bon car nous avons gagné la Ligue des champions. Personnellement, j'ai eu des hauts et des bas, c'est clair mais j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup progressé. Bien sûr, j'aurais dû marquer plus de buts. Néanmoins, vous en tirez des leçons et vous savez quel est le problème à régler. Je travaille énormément sur mon sang-froid. »

Sur ses chaussures roses : « Les chaussures roses n'ont pas été conçues par moi, mais par Adidas. Je ne pense pas qu'elles soient moches, il existe des chaussures beaucoup plus horribles. La société à beaucoup évolué, donc même en tant qu'homme, je peux jouer avec des chaussures roses. »