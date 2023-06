Un ancien du club met en garde le Bayern

Après avoir viré Kahn et Salihamidzic le week-end passé, le Bayern veut ne pas se presser pour leur remplaçant mais un ancien du club le met en garde.

Malgré le titre obtenu sur le terrain de Cologne, le Bayern Munich a limogé Oliver Kahn, président du club, et Hasan Salihamidzic, directeur sportif, à la suite d'une saison particulièrement mitigée. Uli Hoeness, ancien président du Bayern et désormais actif au sein du conseil de surveillance du club a étonnement annoncé que les Bavarois ne présenteraient leurs remplaçants qu'aux alentours de Noël. Une annonce qui a fait bondir Stefan Effenberg, ancien joueur bavarois, qui met le club en garde.

Stefan Effenberg met en garde le Bayern

Sur le plateau de Sport 1, Stefan Effenberg est revenu sur la déclaration d'Uli Hoeness : « Quand c'est l'été, ou même l'automne, et qu'il n'y a pas encore de nouvelles, alors les spéculations et les discussions reprennent. Ce n'est jamais bon. » Pour l'ancien milieu de terrain, le Bayern devrait « absolument » éviter cette erreur pour ne pas connaître « une agitation permanente comme ces dernières semaines et mois qui ont poussé au licenciement de Julian Nagelsmann. C'est un danger qu'il ne faut pas sous-estimer. »

L'ancien joueur du Bayern Munich réagit également à la rumeur envoyant Max Eberl, directeur sportif du RB Leipzig depuis cet hiver, vers la Bavière : « Si on devait en arriver là, je perdrais confiance dans le football. Je ne peux pas imaginer qu'il brise à nouveau son contrat pour changer de club. Il doit se tenir là en tant qu'homme et dire 'J'ai signé ici et je reste à Leipzig'. »

Pour Stefan Effenberg, le Bayern doit faire table rase pour repartir sur de bonnes bases : « Uli Hoeness a dit que Kahn et Salihamidzic auraient été limogés même si le club avait fait le triplé, c'est une déclaration forte. Beaucoup de choses ont du mal tourner en interne. Le club a annoncé vouloir réouvrir la discussion avec eux mais quelque chose s'est brisé. Il faut partir sur autre chose. »