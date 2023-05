Un ancien de l'OM en prison pour trafic de drogue

L'ancien attaquant espagnol Sergio Contreras a été condamné à six ans de prison pour son rôle dans un réseau de trafic de drogue.

Plus connu sous le nom de "Koke", Contreras a mené une carrière de footballeur de 13 ans dans neuf pays différents, de l'Azerbaïdjan à la Bolivie.

Koke a fait ses classes à Malaga et a rejoint l'Olympique de Marseille dans sa jeunesse, avant de passer par le Rayo Vallecano et le Sporting CP. Il a finalement pris sa retraite en 2016 au sein du club grec de l'Aris Thessalonique.

Il avait déjà passé un an et huit mois en prison avant de verser une caution de 15 000 euros, selon EFE via Diario AS, lorsqu'il faisait partie des 17 personnes arrêtées après la découverte d'une tonne de marijuana et de plusieurs armes.

Dans une interview accordée à El Desmarque alors qu'il était en liberté sous caution, Contreras a semblé montrer peu de regrets.

"Je voudrais faire comprendre à la société que nous sommes des gens normaux, que la présomption d'innocence doit exister, que les gens ne peuvent pas être exclus en allant en prison, que tout le monde mérite une chance. Dans mon cas, je me considère comme une bonne personne et ici, je suis encore meilleure. Passer par la case prison n'est pas la pire chose au monde, oui, c'est difficile. Le fait d'être ici vous fait vivre des choses impensables et penser comme un prisonnier".

Contreras est reconnu coupable d'avoir joué un rôle de premier plan dans l'organisation qui achetait, transportait et vendait la drogue. L'organisation a mis en place des itinéraires vers l'Europe à partir d'autres continents, mais Contreras a été condamné à six ans, bien moins que les 16 ans initialement demandés par le procureur.