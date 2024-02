Un ancien coéquipier balance sur Cristiano Ronaldo

Anderson a révélé que lui et Nani dormaient sur des civières à Carrington pendant que Cristiano Ronaldo s'entraînait.

Anderson a révélé que lui et Nani ont vécu avec Ronaldo à Manchester lorsqu'ils jouaient pour United. L'ex-milieu de terrain raconte que la star d'Al-Nassr avait un tel appétit d'amélioration qu'il se rendait au terrain d'entraînement de United à Carrington à 6h30, trois heures avant le début de l'entraînement de l'équipe première.

Dans un entretien accordé à Globo, Anderson a fait l'éloge de la mentalité de Ronaldo : "Nani et moi avons vécu dans la maison de Cristiano Ronaldo pendant près d'un an. L'entraînement avait lieu à 9h30, mais parfois nous devions y aller à 6h30, car Ronaldo était au club et nous l'accompagnions. Nani et moi dormions sur les brancards et attendions, car son travail devait commencer. Si j'avais 5 % de la mentalité de CR7, je ferais partie des 20 meilleurs milieux de terrain de l'époque... Dès que je suis arrivé, je suis allé chez Cristiano. Je le remercie beaucoup. Il m'a adopté. Nous avons vécu chez Ronaldo pendant près d'un an. Nous sommes partis parce que nous voulions partir. Pour lui, nous sommes restés là-bas... Il nous emmenait à l'entraînement, nous nourrissait, avait un cuisinier pour nous. Il y avait une piscine à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, un jacuzzi, un court de tennis".

Anderson a passé huit ans à United entre 2007 et 2015, où il a disputé 181 matches et remporté plusieurs trophées. Il a remporté quatre fois la Premier League, deux fois la Coupe de la Ligue, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs. Après avoir quitté United, il a rejoint l'Internacional, puis Coritiba en prêt, et enfin Adana Demirspor. Il a pris sa retraite en 2020.