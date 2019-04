UEFA Youth League | Hoffenheim - Porto (0-3) - Porto composte son ticket pour la finale

Facile vainqueur de Hoffenheim (0-3), le FC Porto s'est qualifié pour la finale de la Youth League, ce vendredi.

Ce vendredi 26 avril se disputent les demi-finales de la édition 2018-2019. affronte Porto dans le premier match. Le second, lui, oppose Barcelone, tenant du titre, face à , finaliste de l'édition 2018, à partir de 18 heures.

Dans la première de ces deux affiches, les jeunes pousses du n'ont pas fait dans le détail en dominant largement Hoffenheim.

Le club lusitanien a fait la différence à la fin de chaque période, débloquant la situation par Romario Baro (0-1, 39e), avant de sceller son succès dans le dernier quart d'heure du match par Fabio Daniel Soares Silva (0-2, 78e) et Tiago Matos (0-3, 88e).

Pour rappel, l'UEFA Youth League est une compétition continentale pour les équipes de moins de 19 ans , dirigée par l'instance dirigeante du football européen. Son but est d'offrir une expérience aux jeunes joueurs et de les préparer à jouer dans la ou la plus tard dans leur carrière.

