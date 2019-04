UEFA Youth League | Hoffenheim - Porto et Barcelone - Chelsea : Streaming, TV, horaire...tout savoir sur les demi-finales

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur les demi-finales de Youth League, Hoffenheim - Porto et Barcelone - Chelsea, qui se disputent ce vendredi.

Ce vendredi 26 avril se disputent les demi-finales de la édition 2018-2019. affronte Porto dans le premier match (coup d'envoi à 14 heures). Le second, lui, oppose Barcelone, tenant du titre, face à , finaliste de l'édition 2018, à partir de 18 heures HNEC.

Qu'est-ce que la Youth League ?

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la compétition, l'UEFA Youth League est une compétition continentale pour les équipes de moins de 19 ans, dirigée par l'instance dirigeante du football européen.

Son but est d'offrir une expérience aux jeunes joueurs et de les préparer à jouer dans la ou la plus tard dans leur carrière.



En phase de groupes, les équipes et le format correspondent à celui utilisé en Ligue des champions. Les huit vainqueurs de groupe sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale.

Les deuxièmes affrontent en barrage les vainqueurs des huit rencontres du deuxième tour de la "voie des champions nationaux". Les huit vainqueurs des barrages accèdent aux huitièmes de finale.

Les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale se déroulent lors d'une rencontre unique (pas d'opposition aller-retour).

Où se déroulent les matches ?

Les demi-finales et la finale se déroulent à quelques jours d'intervalle, sur le même terrain : le Centre sportif de Colovray, situé en face du siège de l'UEFA.

Le Centre sportif de Colovray, situé en face du siège de l'UEFA dans la ville suisse de Nyon, doit figurer parmi les plus pittoresques du football européen.



Le stade peut contenir 7 200 spectateurs et accueille le Stade Nyonnais, club de troisième division suisse.

Sur quel chaîne TV sont diffusées les demi-finales de Youth League ?

En , les demi-finales de Youth League sont diffusées par le groupe de télévision payante RMC Sport.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 3 RMC Sport

Quel est le palmarès de la Youth League ?

La compétition en est actuellement à sa sixième édition et n'a été lancée par l'UEFA que lors de la campagne 2013-14.



Barcelone était le champion inaugural, battant 3-0 lors de la finale 2014. Chelsea a remporté les deux éditions suivantes en battant le 3-2 en 2015 et le 2-1 en 2016.



Ensuite, a battu Benfica 2 à 1 en 2017 pour devenir la troisième équipe différente à remporter le trophée.



Et la saison dernière, Barcelone a battu Chelsea 3-0 dans une finale à sens unique.