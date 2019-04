UEFA Youth League | Barcelone - Chelsea (2-2, 4-5 t.a.b.), Chelsea rejoint Porto en finale

Vainqueur aux tirs aux buts du Barça, Chelsea a rejoint Porto en finale de la Youth League.

L'affiche de la finale de la est désormais connue.

Après la large victoire du à Hoffeinhem (0-3), a également composté son ticket pour la dernière marche de cette compétition en s'imposant aux tirs aux buts face au Barça.

Le club catalan a inscrit deux buts par Fati, tandis que les Blues par McCormick et Brown dans une rencontre à rebondissements.

Au petit jeu des tirs aux buts, le club londonien a eu le dernier mot.

Pour rappel, l'UEFA Youth League est une compétition continentale pour les équipes de moins de 19 ans , dirigée par l'instance dirigeante du football européen. Son but est d'offrir une expérience aux jeunes joueurs et de les préparer à jouer dans la ou la plus tard dans leur carrière.

Le palmarès de la compétition :