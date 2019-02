UEFA - Nasser Al-Khelaifi nommé au Comité exécutif

Nasser Al-Khelaifi a officiellement été nommé pour siéger au sein du Comité exécutif de l'UEFA ce jeudi, lors du Congrès de Rome.

Il avait été désigné par l'ECA fin janvier pour prendre la place de deuxième représentant des clubs aux côtés du président de la Juventus, Andrea Agnelli. Une candidature qui devait encore être entérinée par le Congrès, ce qui est désormais chose faite.

Al-Khelaifi remplace numériquement Ivan Gazidis, ancien directeur général d'Arsenal désormais à l'AC Milan et qui ne pouvait plus siéger dans la mesure où les clubs italiens étaient déjà représentés par Agnelli.

Le nom du président du PSG, dont le club est toujours visé par une enquête dans le cadre du Fair Play financier, ne faisait pas l'unanimité. "Sa nomination doit être rejetée parce qu'elle viole toutes les règles de bonne gouvernance", avait notamment déclaré il y a quelques jours Javier Tebas, président de la Liga espagnole. "Non seulement en raison du dossier (du PSG) en terme de fair-play financier, mais aussi parce que (Al-Khelaïfi) est président de beIN Sports, l'un des principaux détenteurs de droits télévisés de l'UEFA".

Une élection toutefois saluée par le président de la FFF, Noël Le Graët.

