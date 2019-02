Élections à l'UEFA : le président de la FFF Noël Le Graët réagit

La réélection d’Aleksander Ceferin à la présidence de l’UEFA et l'élection de Nasser Al-Khelaïfi au Comité exécutif a été commentée par Noël Le Graët.

Réuni ce jeudi à Rome, le 43e Congrès ordinaire de l'UEFA a reconduit Aleksander Ceferin (51 ans) pour un nouveau mandat de quatre ans à la présidence de la confédération européenne. En poste depuis le 14 septembre 2016, le dirigeant slovène était le seul candidat en lice à sa propre succession.

Lors de ce scrutin, Florence Hardouin, directrice générale de la Fédération Française de Football, a été réélue pour quatre ans en tant que membre féminin du Comité exécutif de l'UEFA. Par ailleurs, le Congrès de l'UEFA a acté l'élection de Nasser Al-Khelaïfi (45 ans), président du PSG, en tant que représentant de l'Association européenne des clubs (ECA) au Comité exécutif.

Dans un communiqué publié par la FFF, Noël Le Graët a déclaré : "La réélection d’Aleksander Ceferin à la présidence de l’UEFA est méritée. Aleksander Ceferin a démontré sa qualité de dirigeant et défend un équilibre essentiel entre les grandes et les plus petites nations européennes. Nous devons nous féliciter de la représentation française au sein du Comité exécutif de l’UEFA avec la réélection de Florence Hardouin, pour un mandat de quatre ans. C’est une reconnaissance méritée. Les compétences, la connaissance des dossiers, l’engagement, le dynamisme, la volonté d’agir de la Directrice Générale de la Fédération Française de Football constituent un véritable atout pour l’UEFA sur des dossiers stratégiques. Je tiens également à saluer l’élection de Nasser Al-Khelaïfi. La présence du président du Paris Saint-Germain au sein du Comex ne peut être qu’un plus."