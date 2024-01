Tunisie - Mali : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Où regarder le match de la Coupe d'Afrique des Nations en ligne entre la Tunisie et le Mali ? Chaînes de télévision, heure du coup d'envoi et compos.

La Tunisie est de retour pour défier le Mali. Après une première sortie peu enthousiasmante face à la Namibie, où ils ont buté sur un gardien exceptionnel, les Aigles de Carthage voudront montrer un niveau de performance acceptable et surtout digne de leur rang.

Une équipe tunisienne revancharde

Avec trois victoires sur quatre matchs avant le coup d'envoi de la CAN, l'équipe tunisienne reste une valeur sure et voudra le prouver face aux Aigles du Mali.

En face, l'adversaire des Tunisiens peut se targuer d'une excellente entame à sa campagne dans la CAN 2024 avec un succès rassurant contre l'Afrique du Sud (2-0). Néanmoins, la perspective d'affronter la Tunisie promet énormément pour le spectateurs neutres et les supporters impliqués.

Pour ce duel, les Maliens pourront s'appuyer sur leur invincibilité lors des cinq derniers matchs. Suffisant pour mettre à l'épreuve une formation tunisienne forcément revancharde ?

Horaire et lieu du match

Le match aura lieu samedi à 21h00 au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo.

Les compos probables du match Tunisie – Mali

Tunisie : Ben Said – Valery, Meriah, Talbi, Maaloul – Laidouni, Skhiri, Ben Romdhane – Achouri, Msakni, Jouini

Mali : Diawara – Traore, Niakate, Fofana, Sacko – Haidara, Dieng, Bissouma, Doumbia – Sinayoko, Koita.

Sur quelle chaîne suivre le match Tunisie - Mali

Le match Tunisie - Mali sera à suivre samedi 20 juin à 21h sur bein Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.