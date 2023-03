Tudor, Rongier et les réactions après Rennes - OM (0-1)

Marseille a signé un précieux succès sur le terrain de Rennes dimanche soir. Au coup de sifflet final, les Phocéens ont pu exprimer leur satisfaction.

Après deux douloureux faux-pas, l’OM s’est remis à l’endroit. C’était ce dimanche lors du déplacement à Rennes. Face à une formation en quête de rachat, les Olympiens ont signé un match solide et ils ont été récompensés (1-0). Tout en étant imperméables derrière, ils ont fait la différence devant grâce à un but plein de malice signé Sead Kolasinac à la suite d’un coup franc. Cette victoire, glanée au caractère, fait un bien fou aux vice-champions de France. Igor Tudor et ses protégés l’ont tous reconnu dans leurs réactions d’après-match.

Igor Tudor (entraineur de l’OM sur Amazon Prime) : « J’avais dit avant le match qu’il était important d’envoyer un message. C’était une bonne opportunité pour nous. On voulait faire un bon résultat et à la fin c’était une réponse fantastique des gars. Bravo à eux. On a travaillé sur les aspects mentaux, et cela s’est vu. C’est quelque chose d’important cette victoire. Gagner ici et après cette semaine particulière, c’est extraordinaire. Comment j’ai vécu la semaine ? Moi, je suis toujours le même. Je me mets beaucoup de pression, je n’ai pas besoin des autres pour ça. Car je sais comment est le football. Le football, c’est noir ou blanc. Avant ces deux défaites on était incroyables et après 3 jours on ne se pose beaucoup de questions. Mais moi je ne peux pas changer en 3 jours. On ne peut pas expliquer notre élimination. Je ne peux pas dire qu’on n’en voulait pas. C’est arrivé et c’est le football. D’ailleurs, à part Lyon, toutes les grandes équipes sont sorties en coupe. Tout le monde s’attendait à ce qu’on gagne, et les joueurs étaient déçus. On voulait gagner des trophées pour nos supporters. Mais on est en train de réaliser une bonne saison quand même. Et c’était bien de repartir aujourd’hui. Mais dès dimanche prochain, y a de nouveau une forte pression contre Strasbourg ».

Sead Kolasinac (défenseur de l’OM sur Amazon Prime) : « On a réagi comme équipe. En Coupe, ce n’était pas ce qu’il allait faire. On s’est dit qu’il fallait respecter tout le monde, le club. C’était important de livrer cette réaction face à un bon adversaire. On a vu que toutes les autres équipes n'ont pas gagné, mais à la fin on ne regarde que nos prestations. Et c’est pour ça qu’on est très heureux de gagner ce soir ».

Valentin Rongier (milieu de terrain de l’OM sur Amazon Prime) : « Réaction de guerriers ? Oui, on n’avait pas le choix. Déjà, dans l’attitude. Apres un match comme ça, on était obligés. On avait envie de montrer qu’on s’est raté et c’était la meilleure manire de répondre. Dans une saison, y a des matches comme ça ou il ne fait pas être beaux mais juste prendre les 3 points. Ce soir, on a frappé un coup. Mais il faut continuer dans cette dynamique. On prend 3 points et on est très très contents. Le coup franc ? C’est de l’instinct pur, car on ne l’a pas travaillé à l’entrainement. Il faut féliciter toute l’équipe. Dans l’état d’esprit, la qualité et l’intensité, on y était ».

Baptiste Santamaria (milieu de terrain de Rennes sur Amazon Prime) : « C’est beaucoup de frustration car dans l’ensemble on fait un bon match. Sur le but on doit réagir plus vite, même si l’arbitre n’a pas sifflé. On prend un but bête car globalement on n’est pas très inquiétés. Offensivement, on méritait mieux. Ils ont bien joué leur coup sur le but, mais c’est à nous d’être attentif ».

Bruno Genésio (entraineur de Rennes sur Amazon Prime) : « On paye notre inexpérience et malheureusement on n’apprend pas assez vite. On ne méritait pas de perdre un match comme ça. On a fait une bonne 1e mi-temps, une 2e un peu moins juste. Mais perdre sur un fait de jeu comme celui-ci c’est rageant. A-t-on manqué de profondeur ? En 1e mi-temps, on leur a posé des problèmes dans leur dos, mais en 2e on a plus subi. Avec moins d’espaces. On a tenté beaucoup de choses et on aurait pu égaliser sans un sauvetage de Mbemba. On méritait surement au moins un point. Encore une fois, il faut se poser les bonnes questions quand on reproduit les mêmes erreurs ».