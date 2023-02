Tudor, Guendouzi et les réactions après OM - Nice (1-3)

Marseille a essuyé un faux-pas inattendu contre Nice ce samedi (1-2). Découvrez les principales réactions d’après-match.

L’Olympique de Marseille n’est plus invaincu en 2023. Après un début d’année en trombe, les Phocéens ont baissé pavillon dimanche soir. La réception de Nice au Vélodrome leur a été fatale. Sans être ridicules, Guendouzi et ses coéquipiers ont dû s’incliner. La faute principalement à leur fébrilité défensive durant le premier acte. Après la rencontre, les Olympiens ont fait part de leur frustration par rapport à la tournure des évènements. Igor Tudor, l’entraineur, a reconnu que ce n’est pas vraiment le résultat auquel il s’attendait.

Igor Tudor (entraineur de l’OM sur Amazon Prime) : « On a joué contre une bonne équipe et de bons joueurs. Je n’ai rien à dire. On a perdu, ce n’était pas notre soir. On n’a pas été assez bons. Quand vous jouez comme ça, vous concédez des occasions. Mais par rapport à ce qu’on a fait, on méritait plus. Il faut oublier ce match et se concentrer sur la suite. Non, je n’ai pas dit que c’est de la malchance. Il y avait de l’intensité. Ce n’était pas comme contre Monaco. Monaco a créé, alors que Nice a joué sur des contres. Mais on n’a pas eu la dernière passe, la dernière frappe. Je n’ai rien à dire à mes joueurs. Ils ont poussé. Félicitations à Nice, c’est leur période. Vitinha ? Ce n’est pas facile. Il vient d’un autre championnat. Il a fait de bonnes choses. Il a les qualités. Il n’était pas mauvais ».

Samuel Gigot (défenseur de l’OM sur Amazon Prime) : « C’est un coup d’arrêt. On est très déçu du résultat. Y avait mieux à faire. Il faut se remettre vite au travail. On n’a pas le temps de cogiter. Il faut récupérer. Oui, deux premiers buts quasi similaires. On n’a pas été bons dans le pressing. Et on est tombés face à une bonne équipe de Nice. C’est rageant de ces deux buts. Et puis on a l’occasion de 2-2 et on prend un 3e. C’est assez compliqué. Une explication à nos mauvaises entames ? Je n’en ai pas. On a toujours envie de démarrer à 200 à l’heure devant notre public. On va se remettre la tête à l’endroit dès le prochain match ».

Mattéo Guendouzi (milieu de terrain de l’OM sur Amazon Prime) : « C’est dommage parce qu’on avait des situations pour revenir au score. On a manqué de réalisme devant leur but. Et sur leurs buts, on peut mieux faire. Ils nous ont mis en difficulté sur 2,3 situations. Ils ont été plus réalistes. Le match aurait pu être différent. Ils ont eu beaucoup d’efficacité. Mais on va rebondir, on va travailler. On a un match très important qui nous attend mercredi ».

Didier Digard (coach de Nice sur Amazon Prime) : « Forcément, venir gagner ici, et en sachant ce que ça représente pour nos supporters et vu la série de l’OM, c’est vraiment une bonne chose. Notre objectif avant le match ? On a joué à 4 parce que même s’ils ont un système similaire à celui de Lens, l’utilisation est différente. Ils cherchent d’être à l’intérieur. Je ne ressentais pas le besoin de sécuriser. Je n’ai jamais pensé passer à 5, car ce que quand on a été en difficulté c’était juste sur des centres en retrait. Il a fallu le réguler avec l’entrée de Hicham comme sentinelle. Il a une grande connaissance de ce poste. Ce que j’ai ramené à cette équipe ? De repères. On répété énormément. Et à la fin ça devient des automatismes. Les mettre le plus possible en situation, de sorte à ce que ça devient automatisé ».

Bilal Brahimi (attaquant de l’OGC Nice sur Amazon Prime) : « On est sur une bonne lancée et j’espère qu’on va continuer comme ça. On a bien bossé à l’entrainement. On fait tout pour réussir à chaque fois lors des matches. C’est un travail d’équipe, tout le monde tourne bien ».

