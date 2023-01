Tudor, Gigot et les réactions après OM - Monaco (1-1)

Marseille et Monaco n’ont pu se départager ce samedi au Vélodrome. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Le duel du haut de tableau de la Ligue 1, opposant Marseille à Monaco, s’est soldé dans vainqueur ce samedi au Vélodrome. Les deux voisins se sont livrés un beau combat et se sont quittés finalement dos à dos. Chaque camp avait des regrets au coup de sifflet final, mais il convenait du fait que le score de parité était équitable. Igor Tudor et Philippe Clément ont tous les deux applaudi leurs troupes pour la prestation livrée.

Youssouf Fofana (milieu de terrain de Monaco sur Canal+ Foot) : « On a de gros regrets forcément. En 1e période, on doit vraiment plier le match. Il n’y aurait pas eu débat. Mais c’est un peu notre péché mignon cette saison. On n’arrive pas à être tueurs. Mais c’est bien de repartir avec un point du vélodrome. C’est un nouveau championnat qui débute (…) Ils sont revenus avec de meilleures intentions en 2e et nous ont surpris par leur pressing. Mais on réussit aussi à s’offrir 2 ou 3 situations et qu’on ne convertit pas. Mais on a été disciplinés et c’était cohérent ce qu’on proposait. On mérite mieux ce soir ».

Samuel Gigot (défenseur de l’OM sur Canal+) : « Ça a été une 1e période compliquée pour nous. Ils nous ont fait mal en contres. On a eu du déchet technique. On a eu la chance de n’etre qu’a 0-1. Mais on a appuyé sur l’accélérateur à la mt et on aurait pu l’emporter. Le match nul est équitable. On n’aurait pas pu faire qu’en 1e. On est rentrés avec d’autres convictions. Malheureusement, on n’a pas réussi à l’emporter et c’est rageant. Mais quand on ne peut pas gagner, il faut ne pas perdre. On aurait aimé apporter les 3 points aux supporters ».

Valentin Rongier (milieu de terrain de l’OM sur Canal+) : « On a très bien redémarré en seconde période. Ce but nous a fait du bien. Et on leur a senti que ça a leur fait de mal. Il fallait qu’on continue de pousser. On a mis 20-25 minutes avec beaucoup d’intensité, puis ils sont bien revenus avec leurs contres. C’était ça le piège ce soir. Mais on a su ne pas perdre. On reste là et on continue ».

Igor Tudor (entraineur de l’OM sur Canal+) : « C’est probablement l’une des plus grosses erreurs d’arbitrage que je n’ai jamais vues. Et me dire que Kolasinac tire avant, ce n’est pas une explication. Normalement, c’est carton rouge. C’est incroyable et c’est inacceptable. Si c’est un bon point quand même ? Oui. »