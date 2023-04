Tudor, Blanc et les réactions après Lyon - Marseille (1-2)

L’OM a dominé l’OL, ce dimanche soir au Groupama Stadium. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Le choc des Olympiques a tourné ce dimanche à l’avantage des Marseillais. Grâce à un but inscrit dans les tous derniers instants de la partie, les hommes de Tudor l’ont emporté face à leurs rivaux et repris ainsi leur deuxième place au classement au détriment de Lens.

Tudor aux anges

Au coup de sifflet final, la satisfaction était forcément au rendez-vous dans le camp phocéen. Les vice-champions de France se sont félicités du travail bien fait et surtout de l’opération comptable réalisée. Igor Tudor, le coach, n’a pas manqué de féliciter ses troupes pour l’implication affichée.

En ce qui concerne les Lyonnais, ils n’ont pu que regretter leur manque de mordant. Ils n’ont pas été ridicules, mais ils ont manqué de réalisme dans les deux surfaces et c’est ce qu’a déploré Laurent Blanc en premier lieu dans sa réaction d’après-match.

Igor Tudor (entraineur de l’Olympique de Marseille sur Amazon Prime) : « Je suis un peu fatigué, mais très content. Ce sont des points importants. Gagner ici, c’est énorme. Ce qui est important, c’est que quand les défenseurs s’habituent à faire des efforts, ça devient plus facile. Ça fait pas mal de temps qu’on joue comme ça. On gagne en confiance. Clauss ? Il revient bien après son écart de la sélection. Ça va mieux pour lui depuis trois matches. Un signe pour la suite ? C’est une victoire importante. Ça pourrait être une victoire clé si on continue comme ça. Pourquoi on ne joue pas aussi bien à domicile ? Personne ne connait la réponse. Quand tu viens au Vélodrome, une fois dans l’année, tu te surpasses. C’est ce que les autres équipes font. Ça rend notre tâche différente ».

Valentin Rongier (milieu de terrain de l’OM sur Amazon Prime) : « On n’a pas raté le coche. C’était un match compliqué face à une belle opposition. Il y avait de l’intensité et des duels. Ce soir, ça nous sourit. Tant lieux pour nous. C’était très disputé mais la victoire n’est pas du tout volée. Sur l’ensemble du match, on a eu beaucoup de situations. C’était très sérieux ce soir. On a pris le match comme tous les autres. Et cela s’est vu. On était très appliqués. Il ne faut pas laisser des points en route ».

Nicola Tagliafico (défenseur de l’OL sur Amazon Prime) : « C’était un match dur, on s’est créé des situations et on prend ce but. A la fin, on est très tristes. On a eu des temps forts et des temps faibles, mais ils se créent la dernière occasion. L’Europe ? Ça va être très difficile ».

Laurent Blanc (entraineur de l’Olympique Lyonnais sur Amazon Prime) : « La déception du résultat est quand même très dominante. Je suis très déçu pour mes joueurs car ils ont fait le mach qu’on attendait face à une bonne équipe marseillaise. En 1e période on les a bien contenus et on leur a posé des problèmes. Sur ce style de match, ça se joue à pas grand-chose. Et sur les deux buts de Marseille, il y a des choses à dire et on va le dire. L’efficacité dans les deux surfaces ? Oui, il y a des joueurs qui sont efficaces, mais il ne faut pas commettre des erreurs pour qu’ils n’y arrivent pas dans la surface. Il y a des choses à améliorer. Coup d’arrêt pour nous ? Oui, c’est ce que je regrette car sur ce qu’on a montré ce soir on mérite de continuer notre série. Mais dès mercredi, il faut penser à Strasbourg et aller le jouer avec beaucoup d’ambition ».