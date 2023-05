Tudor, Alexis Sanchez et les réactions après OM - Auxerre (2-1)

Igor Tudor, l’entraineur de l’OM, a pesté contre l’arbitrage à la suite du match contre Auxerre à cause d’un pénalty non sifflé.

Alors qu’il était dos au mur à vingt minutes de la fin, l’OM a réussi ce dimanche à se rebiffer pour aller chercher la victoire. Un but de Cengiz Under et un autre d’Alexis Sanchez ont permis aux Phocéens de renverser la vapeur et signer une victoire ultra-précieuse dans la course du haut de tableau.

Ce succès à couper le souffler a évidemment fait le bonheur d’Igor Tudor. En extase au coup de sifflet final, le coach croate a fait part de sa fierté envers les joueurs. Il a loué leur capacité de réaction et ne jamais lâcher face aux évènements contraires. Et il y en a eu durant ce match, avec notamment un pénalty non sifflé en début de seconde période.

Igor Tudor (entraineur de l'Olympique de Marseille sur Prime Vidéo) : « C’est l’une de nos meilleures performances de la saison. On est très souvent allés dans la surface. On a eu beaucoup d’occasions. Le scénario est incroyable, c’est le football. Ce sont 3 points très important. On marque vers la fin, oui, mais c’est comme ça. Ça se joue sur un but. Grâce à la qualité de nos joueurs, on réussit à marquer. Le match contre Lens ? Oui, c’est très important. Je me rappelle du match aller, c’était fantastique. On méritait plus de gagner. Donc ça va être difficile. Ça va être du bon football. A cinq points du leader ? Il reste cinq matches et 15 points à distribuer, c’est difficile mais dans le football on ne sait jamais ».

Alexis Sanchez (attaquant de l’OM sur Prime Vidéo) : « Un scénario fou ? L’OM est habitué à se faire prendre quand il a la possession et quand on attaque. On doit grandir en tant qu’équipe et on doit répondre à ce genre de scénarios. Des scénarios qu’on a souvent vécus. Oui, c’est important de gagner avant Lens. Un match contre un rival, il faudra rester concentré pendant 90 minutes (...) Les supporters nous aident à gagner les matches, c’est beau de jouer dans un stade comme ça (...) On est à cinq points du PSG ? Oui, ça nous fait plaisir. Moi, j’y crois (pour le titre) et ça nous motive pour la fin de la saison ».

Pau Lopez (gardien de l’OM sur Prime Vidéo) : « On a très bien joué aujourd’hui. On méritait de gagner le match. Il y a deux joueurs qui ont changé le match ce soir. Mattéo (Guendouzi) et notre capitaine (Payet). C’est une saison difficile pour lui et aujourd’hui il a montré que c’est notre leader. C’est un joueur très important pour nous (...) Personnellement, je fais une bonne saison et mieux que la saison dernière. C’est un tout. Je me sens bien sur le terrain et aussi dans la ville. Depuis que je suis arrivé ici, tout le monde m’aide beaucoup. Je profite de jouer ici au Vélodrome. Mon arrêt à la 90e ? C’est toujours difficile. Je ne voulais pas le prendre celui-là. Tu dois être dans le match jusqu’à la fin et je suis content de la victoire. Le titre ? Franchement, non. On se tromperait si on regardait devant. Il faut regarder derrière. La semaine prochaine on va jouer notre match le plus important. On doit se reposer et penser à Lens. Ça sera une finale pour les deux clubs ».