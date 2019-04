Tuchel : "Peut-être que Neymar jouera dimanche"

Tuchel était en conférence de presse avant la réception de Monaco, qui pourrait couronner le PSG. Le retour de Neymar était au coeur des questions.

Sur le groupe

Bernat est suspendu, Meunier et Silva blessés, c'est sûr qu'ils ne joueront pas. Nsoki est en National 2. Pour Neymar on doit attendre car il reste deux entrainements tout comme Choupo, Marqui, Di Maria, Cavani, Nkunku.

Pour Thiago Silva sa blessure c’est compliqué d’expliquer car on me l’a dit en français et je n'ai pas compris tous les détails. Il essaie d’être là pour la finale de .

Le retour de Neymar ?

Neymar s’est beaucoup entrainé avec nous, il a joué comme joker, il a travaillé dur et fort. Il est impatient c’est clair, quand il est avec nous sur le terrain il le montre. Je peux sentir que Ney se sent libre, il n’a pas peur, il est confiant, il frappe, il est décisif pendant les matches de l’entrainement.

Pour moi le plus important le concernant c’est qu’il se sente libre sur le terrain, heureux, protégé par l’arbitre. J’espère qu’il reste avec son style de jeu et sa passion car c’est un joueur spécial, tout le monde arrive dans le stade pour le regarder jouer. Si tous les joueurs jouent à 1 ou 2 touches pour éviter les contacts c’est dommage. Peut-être qu’on pourra le voir dimanche peut-être que non.

L'article continue ci-dessous

Une réaction de la part de son équipe

Ce sont les deux matches importants pour finir de la manière dont l’équipe a mérité. Nous avons joué une bonne saison jusque-là. Pour moi tous ces joueurs peuvent revenir, même quelques minutes. Mais ce n’est pas un match, dimanche, pour préparer la Coupe de . Ce sont deux matches à niveau égal. Si on manque de joueurs comme Verratti, c’est compliqué car ce sont des joueurs-clés.

C’est le moment d’être concentré sur nous-mêmes. On doit montrer une réaction, j’attends cela et un match fort. On doit tout faire pour gagner, pour être prêts. Ce sont deux matches, avec la finale de Coupe de France, décisifs pour moi.

C’est une situation bizarre, on avait 20 points d’avance et tout le monde nous disait que c’était terminé mais ce n’était pas vrai. Il y a beaucoup de raisons à cette défaillance, j’en ai déjà parlé. Il faut arrêter de parler et montrer qu’on est capables d’arrêter cela. C’est absolument important de montrer cela et de rester confiants. On doit montrer notre faim de gagner, on est un groupe et on peut jouer en tant que tel. C’est le seul (mais grand) défi.