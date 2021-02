Tuchel ne peut pas choisir entre Cavani et Giroud

Les deux attaquants expérimentés se défient lors du match de dimanche en faveur de leurs équipes respectives.

Thomas Tuchel prépare son équipe de Chelsea à affronter Manchester United dimanche et a évoqué les impacts que les deux attaquants de 34 ans Olivier Giroud et Edinson Cavani ont cette saison.

Giroud a marqué un coup de pied acrobatique qui a été décisif lors de la victoire 1-0 de Chelsea en Ligue des champions en milieu de semaine chez l'Atletico Madrid.

Pendant ce temps, Ole Gunnar Solskjaer espère que Cavani reviendra d'une blessure mineure pour affronter les Blues à Stamford Bridge dimanche. Cette rencontre pourrait voir l'Uruguayen affronter son ancien entraîneur du PSG et Tuchel a évoqué à quel point les deux attaquants sont impressionnants en coulisses.

"Regardez-les quand ils changent de maillots ; ils sont parfaitement en forme. Leur forme physique est essentielle. Il n'a aucune graisse corporelle, comme Edi", a déclaré Tuchel depuis le Cobham Training Center.

"Edi est un joueur comme Oli, qui en tant que numéro neuf est toujours préoccupé par l'équipe, va souffrir pour l'équipe, toujours prêt à se sacrifier, toujours prêt à faire des courses vers des espaces. C'est la caractéristique des deux.

"Ensuite, dans la surface, ils sont tous les deux d'excellents finisseurs, ils sont expérimentés, ils ne sont pas nerveux et ils ont tous les deux du sang-froid. Donc, ce sont tous les deux des attaquants de première qualité, des numéro neuf de première qualité et pour moi leur forme et leur autodiscipline sont clé de leur succès. "

Chelsea est à six points de Man United qui est deuxième. Manchester City est favori pour remporter le titre de Premier League cette saison, les deux équipes sont donc engagées dans une bataille pour terminer dans le top quatre. On peut soutenir que les équipes jusqu'à la onzième place se battent pour se qualifier pour l'Europe et la Ligue des champions et Tuchel n'a pas minimisé ce que ce match représente.

"J'espère que nous pourrons gagner. C'est ce que nous recherchons", a ajouté Tuchel. "Nous savons que c'est un grand défi en raison de leur record invaincu à l'extérieur jusqu'à présent. Nous savons ce que nous sommes face à une équipe qui peut vous blesser à chaque seconde avec une qualité individuelle et peut vous blesser à n'importe quelle seconde avec de la vitesse.

"Ils forment une équipe solide à l'extérieur, ils peuvent défendre très compacts et ils sont très, très bons en transition avec leurs ailiers et avec Rashford, les ballons de Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Edi Cavani, Martial et celui qui joue ce sera un grand défi pour défendre face à tout cela, défendre sur les contre-attaques, les implications sont énormes."

"Si nous obtenons une victoire lors de ce match, c'est énorme pour nous et s'ils obtiennent une victoire, c'est énorme pour eux d'augmenter la différence entre nous. Voyons voir. Nous en sommes très conscients"

"Aujourd'hui était le jour pour réunir également le groupe pour s'entraîner sur le terrain et à partir de demain, nous serons totalement concentrés sur ce match."

Chelsea affrontera également Liverpool, Everton et Leeds dans la prochaine quinzaine, ce qui pourrait avoir un impact énorme sur le classement de la ligue en fin de saison.