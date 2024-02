Tuchel, le règlement de comptes

Le discours virulent de Thomas Tuchel à ses joueurs après la confirmation de son licenciement par le Bayern Munich a été divulgué.

Le Bayern a confirmé qu'il se séparerait de Tuchel après des discussions de crise suite à une série de trois défaites consécutives, alors que l'on parlait d'une révolte du vestiaire menée par Thomas Muller et Joshua Kimmich. Tuchel s'est adressé à ses joueurs après l'annonce de son départ et a adressé un message spécial à ceux qui étaient impatients de le voir partir.

Selon Bild, Tuchel s'est adressé au vestiaire : "Tout le monde peut se montrer pour le nouvel entraîneur maintenant". L'entraîneur du Bayern a ensuite exhorté son équipe à terminer la saison en force, ajoutant : "Il n'y a plus de discussions chaque semaine : "Il n'y a plus de discussions chaque semaine, tout le monde est au courant. Nous pouvons encore faire quelque chose, nous devons gagner".

Une sérieuse baisse de niveau

Le directeur général du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a également eu des mots durs à l'égard des joueurs. "Nous allons maintenant y regarder de plus près", a-t-il déclaré. "Vous êtes responsables !"



Le Bayern a décidé de changer d'entraîneur après avoir vu l'équipe de Tuchel se faire distancer dans la course au titre. Les géants bavarois comptent désormais huit points de retard sur le leader, le Bayer Leverkusen, et ont déjà été éliminés de la Coupe d'Allemagne. Les hommes de Tuchel doivent également se battre pour rester en Ligue des champions. Le Bayern est mené 1-0 après le match aller des huitièmes de finale contre la Lazio. Harry Kane a été le seul point positif du Bayern depuis son arrivée de Tottenham l'été dernier, marquant 31 buts lors de ses 31 premières apparitions, et il a également soutenu Tuchel, mais il y a eu une sérieuse baisse du niveau collectif à l'Allianz Arena.

Le Bayern est à la recherche d'un nouveau manager et serait prêt à défier Liverpool pour l'entraîneur de Leverkusen, Xabi Alonso. De son côté, Tuchel souhaiterait revenir en Premier League et serait intéressé par le poste de Manchester United.