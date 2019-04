Tuchel : "J'écoute toujours Dani Alves quand il me parle"

Tuchel était en conférence de presse avant le déplacement à Lille, match qui pourrait potentiellement voir le PSG sacré champion de France.

Sur le groupe

Neymar et Edinson Cavani ne sont pas disponibles, ainsi que Marquinhos. Nsoki sera en National 2. Pour Di Maria, Diaby, Choupo Moting et Kehrer on doit attendre l’entrainement aujourd’hui. Ce n’est pas clair, peut-être qu’ils seront sur le banc, peut-être qu’ils pourront jouer, on ne sait pas encore à l’heure actuelle.

L’état d’esprit du groupe cette semaine

Nous avons eu une semaine longue, malheureusement, mais calme. Nous sommes confiants et préparés pour demain. Tout le monde sait que c’est un match très dur à , contre Lille. Il est nécessaire d’être bien préparé, d’être intensifs. C’était un match intensif contre , comme à chaque fois. Nous avons vu beaucoup de qualités pendant l’entrainement.

Sur le rôle de Dani Alves dans le groupe

Il est avec nous parce qu’il a gagné beaucoup de titres, c’est l’une des principales raisons. Il a la confiance et l’expérience de gagner, il n’y a pas d doutes. Quand il dit quelque chose tout le monde écoute, c’est un des leaders dans le vestiaire. Il a joué avec nous contre Manchester, les deux fois. Ce n’était pas possible pour nous de gagner, malheureusement. Quand il dit quelque chose je l’écoute toujours.

Sur les absences

J’aurais préféré que tout le monde soit là. Si l’entraineur a des décisions difficiles à prendre ça veut dire que l’équipe est de bonne qualité. L’effectif est très bon, mais à mon avis pour se battre dans les meilleures compétitions, se préserver toute la saison, il faut plus de joueurs qui sont habitués à jouer 45, 50 ou 60 matches. C’est nécessaire pour garder notre niveau. J’ai essayé beaucoup de choses pour pallier les absences mais c’est mieux d’avoir tout le monde. Pendant plusieurs semaines j’ai eu 14 joueurs à l’entrainement mais les joueurs n’ont jamais lâché. C’est exceptionnel.

Sur Verratti

Il y a deux choses que j’aime beaucoup chez lui : sa qualité, il est incroyable, c’est un des meilleurs milieux de terrain du monde. Et son caractère car il est humble, il pense toujours à l’équipe, aux autres. Il veut toujours que tout le monde se sente bien et c’est très rare. Il est toujours dans un bon état d’esprit.

S’il dit qu’il frappe toujours, c’est une ou deux fois. C’est pour ça que je suis calme. On a un petit pari entre nous et j’espère vraiment perdre ce pari mais je ne peux pas dire, c’est entre le joueur et moi.

Sur la rencontre à Lille

J’aime beaucoup parce qu’ils ont beaucoup de qualités individuelles et collectives. L’entraineur est bon. À mon avis l’une des meilleures équipes pour faire des contre-attaque en Europe. Il y a beaucoup de vitesse, d’énergie et de talent. Ils font des contres avec les quatre attaquants. Ils sont constants et pour moi c’est mérité qu’ils soient notre dauphin. À l’aller, au Parc, c’était l’un de nos meilleurs matches, il faudra faire aussi bien à Lille.

Lille aime défendre dans leur camp pour avoir de l’espace pour les contre-attaques. Au Parc ils ont défendu très très bas donc c’était difficile pour eux. On a été discipliné et on a couvert très haut. C’est un bon test et un bon défi pour nous. On veut pousser le match dans le camp adverse et Lille très bas. Lille n’aime pas presser haut et je ne m’attends pas à ça mais on doit s’attendre à tous les scenarii. Je suis sûre qu’ils veulent montrer leur qualité contre nous.

Pepe prêt pour aller au PSG ?

Il peut essayer demain, je mets Angel sur le banc et il joue avec nous (rires). C’est un joueur décisif pour eux, il a beaucoup de qualités, sa vitesse est sa force. Il est toujours déterminé pour marquer. C’est un joueur pour faire de grandes choses. Je ne connais pas sa personnalité mais quand il est prêt il est prêt , OK, si le coach lillois l’a dit.

La démission de Genesio

La seule chose que je peux dire c’est qu’on a fait un vol ensemble pour aller à Francfort, c’était exceptionnel de parler avec lui, de partager nos avis sur le football. Je lui souhaite le meilleur, sans les deux matches contre nous, bien sûr. J’espère qu’il aura du succès.

Sabrina Belalmi, au Camp des Loges