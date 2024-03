Tuchel donne la priorité au Barça

Barcelone est à la recherche du candidat idéal pour succéder à Xavi Hernandez cet été, et les difficultés ne manquent pas pour le prochain entraîneur.

Toutefois, le FC Barcelone a reçu un coup de pouce de la part de Thomas Tuchel, l'un de ses principaux candidats, qui donnera la priorité à une offre du FC Barcelone plutôt qu'à une offre de l'Angleterre.

L'entraîneur du Bayern Munich quittera l'Allianz Arena cet été et a été associé à Chelsea et Manchester United, deux équipes qui pourraient bien chercher un nouvel entraîneur cet été, alors que l'incertitude plane sur Mauricio Pochettino et Erik ten Hag. Xavi Hernandez a quant à lui déjà annoncé son départ de Barcelone.

La priorité de Tuchel

Selon Sky DE, relayé par Sport, Tuchel donnerait la priorité au FC Barcelone plutôt qu'à la possibilité de prendre en charge une équipe de Premier League, ayant décidé que sa prochaine aventure se déroulerait en Liga. Tuchel serait attiré par la philosophie du FC Barcelone et les Blaugrana sont convaincus qu'il est un entraîneur de haut niveau, même si une saison délicate au Bayern a semé quelques doutes dans leur esprit. Cependant, il a de nombreuses récompenses à son actif et travaille bien avec les jeunes.

Si la certitude qu'une place se libère est plus grande en Catalogne, la question de savoir dans quel type de poste il va s'engager est beaucoup moins évidente. On parle de ventes importantes à Barcelone cet été pour simplement pouvoir enregistrer des joueurs, sans parler de réinvestir dans l'équipe, mais les attentes risquent d'être élevées malgré tout. Des rapports antérieurs de BILD indiquent également qu'il serait prêt à retourner à Chelsea cet été.