Tuchel dévoile le moment qui a transcendé les joueurs du PSG

L'entraîneur allemand a révélé que le soutien des supporters du club de la capitale lors de l'arrivée du bus a été libérateur pour ses joueurs.

Le n'a pas pu bénéficier du soutien de ses supporters dans l'enceinte du Parc des Princes face au . Néanmoins, malgré le huis-clos prononcé pour cette rencontre, les supporters du PSG se sont déplacés aux alentours du stade pour encourager leur équipe et ont réservé un très bel accueil aux joueurs du club de la capitale notamment lors de l'arrivé du bus avant la rencontre, mais aussi en faisant énormément de bruit tout au long de la rencontre.

Au micro de la télévision norvégienne Viasport 2, Thomas Tuchel a reconnu que l'accueil du bus par les supporters a été un déclic pour les joueurs : "Honnêtement nous avons eu un bon trajet en car. Nous sommes passés au milieu des ultras. Ils nous ont donné un superbe accueil au stade. C’était une atmosphère folle. Après cela, l’ambiance dans le car a changé. Les joueurs ont commencé à chanter, c’était une atmosphère joyeuse avec de la musique et ils chantaient ensemble".

"Neymar est fiable"

L'article continue ci-dessous

"On leur a dit de garder cette énergie, cette joie, cette unité et cet état d’esprit sur le terrain. Ce match c’était un moment avec une grosse pression, un gros désavantage mais c’était aussi le moment de se relever et ce que mes joueurs ont fait était impressionnant", a ajouté l'entraîneur du Paris Saint-Germain après la rencontre. Thomas Tuchel a analysé la qualification du PSG reconnaissant que ce n'était pas gagné d'avance.

Plus d'équipes

Bien sûr, nous étions sous pression et voulions montrer que nous étions capables. La situation mitigée avant le match et la façon dont les gens parlent de notre équipe avant le match ont toujours un tel goût, puis je vois tous les gros titres et les statistiques viennent. Si vous regardez les six dernières fois sur les six dernières fois, la façon dont cela fonctionne est complètement bizarre. C'est pourquoi nous sommes d'autant plus heureux que nous avons réussi à le faire aujourd'hui. Beaucoup de signes étaient super difficiles. Cette fois, tout s'est bien passé et nous avons dit pour la première fois, peut-être que toute la merde s'était produite avant. Nous avons mis beaucoup d'efforts et c'était difficile parce que Dortmund est fort et c'était deux fois plus difficile sans spectateurs", a avoué l'Allemand.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain est satisfait de la performance de Neymar, auteur du premier but de la partie : "Neymar est totalement fiable. Dans des moments comme aujourd'hui, Neymar doit aller sur le terrain parce qu'il endure la pression et la personnalité et la confiance pour faire les choses et il n'a peur d'aucune situation. Il peut faire encore plus, il a plus de capacité. Il est là pour faire sauter le verrou et il l'a fait aujourd'hui".