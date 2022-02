Tuchel dément un intérêt pour Dembelé

Lors des derniers jours du mercato, le nom d’Ousmane Dembélé a fortement circulé du côté de Chelsea. On prêtait aux Londoniens l’intention de le faire signer. Ça n’a cependant jamais été leur plan. Thomas Tuchel, l’entraineur de l’équipe, vient de le faire savoir de manière on ne peut plus claire.

Il n’y a aucun contact entre Chelsea et Dembélé

« Je suis très satisfait du mercato, parce que c'était un mois très calme. Et, dans le doute, le calme c’est toujours la meilleure chose. Nous étions ouverts aux choses, je n'ai pas eu de contact avec Ousmane (Dembélé) pour répondre très directement à votre question. Il n'y a donc pas eu de contact entre nous », a déclaré le technicien allemand en conférence de presse ce vendredi.

Pour rappel, Dembélé et Tuchel se connaissent très bien, puisqu’ils se sont côtoyés pendant deux saisons au Borussia Dortmund. C’est même sous les ordres de ce technicien que le Français a produit l’un des meilleurs footballeurs de sa carrière.

Depuis, le champion du monde 2018 a pris la direction de Barcelone. Son passage en terre catalane ne se passe pas aussi bien que prévu. Actuellement, il est en conflit avec ses dirigeants et cela pourrait bien lui couter de se retrouver au loft jusqu’à la fin de l’exercice.

En juin prochain, il sera cela dit libre de rejoindre l’équipe de son choix et sans indemnité de transfert. L’ancien rennais choisira peut-être les Blues, qui sait ? A noter que MU, le rival de Chelsea, ferait aussi partie de ses courtisans.