Chelsea : Tuchel clarifie la situation de Rudiger

L'entraineur de Chelsea reste optimiste concernant le fait que son défenseur allemand va bientôt signer un nouveau contrat.

Thomas Tuchel demeure confiant quant aux chances de Chelsea de faire signer un nouveau contrat, confirmant que les pourparlers en vue d'une prolongation restent en course entre les deux parties.

Goal peut confirmer que l'arrière central de 28 ans, qui est dans la dernière année de son contrat actuel à Stamford Bridge, suscite l'intérêt du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Les deux clubs en question surveillent de près une situation qui pourrait se terminer par un départ gratuit du joueur. Cela dit, les décideurs londoniens font tout leur possible pour s'assurer que l'ancien romain étire son bail dans la capitale anglaise.

A la question s'il y avait des nouvelles concernant la situation de Rudiger juste avant le derby contre Tottenham en championnat, Tuchel a déclaré aux journalistes: "J'espère qu'ils trouveront des solutions, mais ce n'est pas seulement entre les entraîneurs et les joueurs, car c'est que nous souhaitons. C'est plutôt entre le club, les joueurs et son agent. Nous espérons qu'ils trouveront la solution et tout ce que je peux dire c'est que c'est un excellent joueur, est il est régulier depuis longtemps à un très haut niveau."

"Je le vois très calme et concentré, et ce n'est pas une distraction pour lui, a-t-il ajouté. Donc tout se passe au bien et on laisse le temps faire son oeuvre. Parfois, il faut un peu plus de temps, parfois les choses vont très vite. Il n'y a pas de nouvelles de mon côté, et je pense que Toni se sent très, très bien à Chelsea, il se sent très respecté par ses coéquipiers et il sent l'importance qu'il a dans l'équipe et dans l'équipe. C'est bien mérité car il performe bien, il ressent l'amour des supporters quand il joue".

Tuchel a conclu en affirmant que Rudiger n'a aucune raison d'aller voir ailleurs : "Il est dans le championnat le plus fort d'Europe, dans un grand club, donc pas beaucoup de raisons de changer ça. Mais au final, c'est entre lui et le club, et c'est entre de bonnes mains. Je suis calme et détendu, quoi qu'il arrive".

Pourquoi Tuchel tient tant à Rudiger

Tuchel a régulièrement confié ces derniers mois qu'il aimerait voir son compatriote étirer son séjour chez les Blues. C'est parce que Rudiger est devenu une partie intégrante de ses plans depuis qu'il s'est installé à la tête de cette équipe. Aussitôt qu'il a succédé à Frank Lampard, l'Allemand a rapidement identifié Rudiger comme un joueur qui l'aiderait à répondre à de grandes attentes.

L'arrière allemand évolue dans le football depuis l'été 2017. Il compte désormais 155 apparitions pour les Bleus et a été omniprésent lors des six matches joués par son équipe cette saison.

Chelsea, qui occupe actuellement la tête du classement de la Premier League avec 10 points en quatre matchs, espère également qu'un nouvel accord sera bientôt annoncé pour l'autre arrière central, le Danois Andreas Christensen.