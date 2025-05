"Tu es un monstre", un joueur de l'Inter se lâche sur Yamal

Alessandro Bastoni, joueur de l'Inter Milan, a qualifié Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone, de « monstre » après ses performances exceptionnelles

Yamal a été l'un des meilleurs joueurs des deux demi-finales de la Ligue des champions entre l'Inter Milan et Barcelone. À l'aller, le joueur de 17 ans a mis à mal la défense des Nerazzurri, inscrivant un but et trouvant la barre transversale à deux autres reprises. Yamal a menacé le but de Yann Sommer à plusieurs reprises lors du match retour, et a également réussi 14 dribbles lors de la rencontre à San Siro, soit un de moins que le record de Ligue des champions établi par Neymar en 2020.

Finalement, Yamal et Barcelone ont perdu 4-3 ce soir-là et 7-6 au total. Durant les 210 minutes de jeu entre les Nerazzurri et les Blaugrana, Bastoni a constamment été sollicité pour défendre face à Yamal, et il a maintenant qualifié le jeune homme de « garçon terriblement bon ».

CE QUE BASTONI A DIT

Sur Instagram, Bastoni a écrit : « Respect à nos adversaires – ils ont fait preuve d'une force et d'un cœur incroyables. Et mention spéciale à un garçon terriblement bon : Lamine Yamal, tu es un monstre. »

Bastoni a également ajouté une photo de lui portant le maillot de Yamal lors des célébrations d'après-match.

L'Inter est toujours en compétition pour le titre de Serie A contre Naples, et il lui reste trois matchs de championnat avant de se rendre à Munich pour affronter le Paris Saint-Germain le 31 mai en finale de la Ligue des champions.