Troyes de retour en Ligue 1 !

Victorieux de Dunkerque lors de l’avant-dernière journée, l’ESTAC a assuré sa montée en élite.

Troyes est de retour en Ligue 1. Trois ans après sa descente, le club aubois a validé son come-back dans l’élite au bout d’une campagne exceptionnelle. La touche finale a été apportée ce samedi avec une victoire à domicile contre Dunkerque (2-0).

Une saison dominée du bout en bout

L’ESTAC retrouve le plus haut niveau, et est même assuré du titre de champion de Ligue 2. Avec un parcours exceptionnel, marqué par 23 victoires et seulement 6 revers en 37 parties, Touzghar et ses coéquipiers ont donc fini en tête de ce championnat.

Cette montée était même prévisible depuis plusieurs mois puisque Troyes était scotché à l’une des deux premières places depuis la 9e journée et il a été leader depuis la 14e levée, si on excepte la 17e. Les Troyens espèrent maintenant se poser, eux qui n’ont cessé de faire le yo-yo durant la dernière décennie, avec trois montées et autant descentes.

Première réussie pour Battles

La suite va toutefois peut-être s’écrire sans leur entraineur, Laurent Battles. Ce dernier est fortement pressenti pour prendre les commandes de Montpellier. L’ancien joueur de l’OM et de l’ASSE a impressionné lors de ce qui était pourtant sa première saison en tant qu’entraineur au plus haut niveau. Il a su imposer ses idées, ainsi qu’un jeu chatoyant qui allait de pair avec les résultats positifs. Il mérite toutes les éloges à la suite de ce brillant accomplissement.

Troyes devrait être rejoint en Ligue 1 par Clermont-Foot. Le club auvergnat est bien parti pour finir second suite à son succès aux dépens de Sochaux ce samedi (3-1). Il faudrait un incroyable concours de circonstances pour qu’il soit dépassé par Toulouse (3e), qui l’a emporté face à Caen (3-0).

Cette avant-dernière journée de Ligue 2 a aussi été marquée par le nul à domicile d’Auxerre face à Grenoble (1-1). Les Bourguignons, qui ont raté un pénalty à la 98e, ont manqué une très belle opportunité de déloger Paris FC en tant que dernier barragiste. Ils gardent encore un mince espoir de le faire lors de l’ultime journée le week-end prochain.