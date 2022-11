Troyes – Auxerre : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match ? Heure du coup d'envoi, les compositions : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur le derby entre Troyes et Auxerre.

Un petit point sépare Troyes, douzième, d'Auxerre, seizième. Les deux voisins, séparés de 60 kilomètres, se retrouveront ce vendredi soir pour un derby toujours très attendu par les supporters des deux clubs. Et comme pour tout derby, la photographie du classement ne comptera pas. Pour cette rencontre ouvrant la 14e journée de Ligue 1, l'ESTAC et l'AJA espère confirmer leurs dernières prestations encourageantes.

La formation de Bruno Irles s'est inclinée au Parc des Princes contre un PSG porté par ses stars (3-4), mais sa qualité offensive a sauté aux yeux. De son côté, le promu a lancé une nouvelle dynamique positive avec l'arrivée de Christophe Pélissier, qui n'a pas manqué sa première en menant l'AJA à une victoire extrêmement précieuse contre Ajaccio (1-0). Le décor est planté.

Où se jouera Troyes - Auxerre ?

Ville : Troyes

Troyes Stade : Stade de l'Aube

Stade de l'Aube Heure : 21 heures UTC+2 (heure française)

Sur quelle chaîne voir le match Troyes - Auxerre ?

Le match entre Troyes et Auxerre comptant pour la 14e journée de Ligue 1 sera diffusé sur Prime Vidéo, chaîne du groupe Amazon.

Le streaming pour voir le match Troyes - Auxerre

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via le passe Ligue 1 sur la plateforme du groupe Amazon.

Les équipes probables pour la rencontre Troyes - Auxerre

Troyes : Gallon - T. Baldé, Porozo, Palmer-Brown, Salmier, Conté - Lopes, Kouamé, Chavalerin, Odobert - M. Baldé.

Auxerre : Costil - Raveloson, Jubal, Janvier, Mensah - Touré, Sakhi - Sinayoko, Autret, Perrin - Da Costa.

Les statistiques à connaître avant Juventus-PSG

● Ce sera la 1re rencontre entre Troyes et Auxerre en Ligue 1 depuis le 5 mai 2007 (1-0 pour l’AJA à l’Abbé-Deschamps). L’Estac n’a remporté aucun de ses 7 derniers matches dans l’élite contre les Auxerrois (2 nuls, 5 défaites), sa dernière victoire remontant au 13 octobre 2001 (3-1 dans l’Yonne).

● Troyes n’a gagné aucun de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 contre Auxerre (2 défaites puis 2 nuls), après avoir remporté les 2 premiers. L’Estac a toujours marqué sur ses terres dans l’élite contre l’AJA (9 buts en 6 réceptions).

● Troyes n’a gagné aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), après avoir gagné 3 de ses 5 précédents (1 nul, 1 défaite).

● Auxerre affiche 12 points après 13 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade de la compétition depuis 1981/82 (10 en comptant 3 points pour une victoire). Néanmoins, l’AJA n’a perdu que 2 de ses 5 derniers matches de L1 (1 victoire, 2 nuls), après s’être inclinée lors de ses 4 précédents.

● Troyes a partagé les points lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 à domicile (2-2 x2 et 1-1 x2). Depuis le début de saison 2021/22, seul Cadix (12) a réalisé plus de matches nuls à domicile que l’Estac (11) dans les 5 grands championnats européens.

● Auxerre a perdu 5 de ses 6 déplacements en Ligue 1 cette saison (1 victoire). L’AJA a encaissé 16 buts à l’extérieur dans l’élite en 2022/23, seul...Troyes fait pire (18).

● Troyes est l’équipe ayant encaissé le plus de buts depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison (5), dont un lors de son dernier match au Parc des Princes contre Paris.

● Seul Monaco (6) a marqué plus de buts qu’Auxerre (5) sur corner en Ligue 1 cette saison. L’AJA a d’ailleurs inscrit 3 de ses 4 derniers buts dans l’élite à la suite d’un corner.

● Mama Baldé a égalé le plus haut total de buts pour un joueur de Troyes après 13 journées d’une saison de Ligue 1 (7 – comme Sladjan Djukic en 2000/01). L’attaquant bissao-guinéen a réalisé 2 doublés en L1 cette saison (v Clermont le 18 septembre et v Paris le 29 octobre), seul Nicolas Goussé en 2001/02 a réussi à marquer au moins 2 buts lors de 3 rencontres différentes d’un même exercice de l’élite avec l’Estac (3).

● Mathias Autret est impliqué sur 4 buts en Ligue 1 cette saison (2 buts, 2 assists), soit au moins 2 de plus que tout autre joueur d’Auxerre. Il a été décisif lors de chacun de ses 2 derniers matches dans l’élite (1 assist v Nice le 16 octobre et 1 assist v Ajaccio le 30 octobre), mais n’a plus été décisif lors de 3 rencontres consécutives d’une même saison de L1 depuis août 2019 avec Brest (1 but, 2 assists).