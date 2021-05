Trophées UNFP - Galtier meilleur entraîneur de la saison

L'entraîneur lillois a été désigné meilleur entraîneur de la saison de Ligue 1 lors des trophées UNFP.

Il espère certainement que ce ne sera pas son seul trophée de la journée. Juste avant un déplacement à Angers qui pourrait offrir un superbe titre de champions de France à Lille, Christophe Galtier a été récompensé du trophée UNFP de meilleur entraîneur de la saison de Ligue 1.

L'ancien boss de Saint-Etienne conserve ainsi son trophée, lui qui était déjà tenant du titre puisque récompensé en 2019 et qu'aucun trophée n'avait été décerné l'an dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Sa troisième distinction de la sorte, puisqu'il avait déjà été élu alors qu'il dirigeait encore les Verts, en 2013. Il égale ainsi le record de Laurent Blanc, avec trois trophées.

"C'est un honneur, a-t-il réagi sur Canal +. C'est un magnifique trophée dans une saison particulière, et comme tout trophée, seul, on ne peut pas y arriver. Je veux mettre en avant mes joueurs qui sont de bons joueurs mais aussi des grands hommes.

"Tout au long de la saison, ils nous ont donné une énorme satisfaction sur le plan footballistique et humain. C'est un groupe que j'ai aimé, vraiment."

Une récompense qui semble bien méritée, pour celui qui pourrait bien mener le LOSC à son cinquième titre de champion de France, dix ans exactement après le dernier, validé sous l'ère Rudi Garcia.

Il devance ainsi celui qui officie désormais sur le banc de Lyon, nominé à ses côtés, mais également le Lensois Franck Haise, le Lorientais Christophe Pélissier et le Monégasque Niko Kovac.

À noter que parmi les trophées UNFP de la saison, dévoilés au compte goutte faute de cérémonie, celui de meilleur espoir a déjà été offert à Aurélien Tchouaméni, pour son rôle majeur dans la grande saison de Monaco. Kylian Mbappé, Neymar, Wissam Ben Yedder, Memphis Depay, mais aussi le Lillois Burak Yilmaz vont eux se disputer celui de meilleur joueur de Ligue 1 2020-2021.

Galtier, lui, n'est pas certain du tout de rester dans le Nord la saison prochaine et pourrait donc quitter le domaine de Luchin, trois et demi après son arrivée pour jouer les pompiers dans une équipe qui luttait pour le maintien. L'OGC Nice serait notamment fortement intéressée par sa venue pour développer le projet Inéos. Lyon, où l'avenir de Rudi Garcia est incertain, mais également Naples seraient également sur les rangs pour prendre la succession de Gennaro Gattuso.