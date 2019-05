Trophées UNFP 2018-19 : Kylian Mbappé élu meilleur joueur de Ligue 1

Kylian Mbappé a devancé Nicolas Pépé et son coéquipier Neymar pour rafler le titre de meilleur joueur de cette saison 2018-19.

C'est peut-être dans la catégorie la plus prestigieuse que le suspense était le plus présent. Kylian Mbappé, meilleur buteur de avec 32 realisations, a été élu meilleur joueur de cette campagne 2018-19 par ses pairs.

Mbappé : "Je veux plus de responsabilités, au PSG ou ailleurs"

Le champion du monde de 20 ans devance Nicolas Pépé ( ), Hatem Ben Arfa (Rennes) et ses deux coéquipiers Angel Di Maria et Neymar, succédant également à ce dernier au palmarès de cette distinction individuelle. Depuis sept ans, ce trophée a été remporté à six reprises par un joueur du club de la capitale - Zlatan Ibrahimovic trois fois, Edinson Cavani et Neymar une fois. Alors que Neymar a manqué une grande partie de cet exercice à cause de sa blessure au pied, Kylian Mbappé avait un concurrent de taille en la personne de Nicolas Pépé.

Le triomphe pour @Kmbappe 👑

Après le trophée de meilleur espoir, le champion du monde est également élu meilleur joueur de la saison de @Ligue1Conforama 🏆#TropheesUNFP @beinsports_FR @PSG_inside pic.twitter.com/OZr3g3yzAl — UNFP (@UNFP) 19 mai 2019

L'international ivoirien a empilé 22 buts depuis le début de saison. Il a été l'un des grands artisans de la saison sensationnelle du LOSC, dauphin du PSG en , et dont l'entraîneur Christophe Galtier a aussi été plébiscité. Mais les statistiques hors-normes de Kylian Mbappé, alliées à ses fulgurances, sa constance et sa force de caractère ont permis à la superstar du football français d'obtenir ce prix pour la première fois de sa jeune carrière. Déjà nommé la saison passée, Kylian Mbappé avait dû se contenter du titre de meilleur Espoir, comme lors de l'année 2017 où il s'était révélé en Ligue 1 avec l'AS .

Cette année, le natif de Bondy a tout raflé puisqu'il était également nommé dans la catégorie "Meilleur Espoir", récompensant le joueur de moins de 21 ans le plus performant du championnat de . L'attaquant du y a devancé Houssem Aouar ( ), Boubacar Kamara (Marseille), Ismaïla Sarr (Rennes) et son ancien compère de Bondy aujourd'hui à Lille, Jonathan Ikoné.

Malgré des éliminations dans les deux coupes nationales et une grosse désillusion au stade des huitièmes de finale de la , Kylian Mbappé est apparu comme l'une des principales satisfactions individuelles de ce Paris Saint-Germain version 2018-19, aux côtés de Neymar, Angel Di Maria, Marco Verratti, Marquinhos ou encore Thiago Silva.

L'article continue ci-dessous

Ces derniers figurent d'ailleurs dans le onze idéal de la saison proposé par la rédaction de Goal.

Kylian Mbappé a surtout décroché cette saison le troisième titre de champion de France de sa jeune carrière, après ceux glanés avec Monaco et Paris lors de sa première année dans la capitale après un transfert retantissant. Un sans-faute pour le jeune international français qui ne cesse de repousser les limites dans son ascension vers le plus haut niveau mondial.