Trophées D1 Féminine : Marozsan meilleure joueuse de la saison

Les trophées de fin de saison de la D1 féminine ont été remis ce lundi soir. L'attaquante lyonnaise a été élue meilleure joueuse de l'année.

La cérémonie des trophées de la D1 féminine se tenait ce lundi soir, à l'issue d'une saison qui a désormais de fortes chances de voir l'Olympique lyonnais remporter son 13e titre de champion de consécutif. Les Lyonnaises ont en effet largement battu leur principales rivales parisiennes ce week-end (5-0) dans le "match du titre".

Les deux équipes, qui dominent le football féminin français, se partagent la plus large part des récompenses décernées ce lundi à Clairefontaine. Auteur de 10 buts sous les couleurs lyonnaises, l'internationale allemande Dzenifer Marozsan conserve son titre de meilleure joueuse, elle qui avait déjà été élue la saison passée.

Bravo à Dzsenifer Marozsan qui est élue meilleure joueuse de #D1Féminine !

— FFF (@FFF) 15 avril 2019

Même chose pour l'attaquante parisienne Marie-Antoinette Katoto, de nouveau nommée meilleure espoir du championnat. C'est également une parisienne qui s'est vue décerner la récompense de meilleure gardienne de la saison : la Chilienne Christiane Endler.

Enfin, le prix du meilleur entraîneur à été remis au Bordelais Jérôme Dauba, tandis que celui du plus beau but de la saison est l'oeuvre de la Bordelaise Viviane Asseyi. L'équipe de est l'une des belles surprises de ce championnat puisqu'elle occupe actuellement la troisième place du classement, derrière et Paris.

Voici l'équipe type de la saison des consultantes de Canal + ! #D1Féminine

— FFF (@FFF) 15 avril 2019