Trophée The Best : Carlo Ancelotti envoie un message à Karim Benzema

Après l'attribution du Trophée FIFA The Best à Lionel Messi, Carlo Ancelotti a adressé un message à Karim Benzema, 3è.

Malgré une saison 2021-2022 exceptionnelle lors de laquelle ses 44 buts et 15 passes décisives ont permis au Real Madrid de remporter une 14ème Ligue des Champions et la Liga, Karim Benzema n'a terminé qu'à la 3è place du Trophée FIFA The Best derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé. Comme souvent, le lauréat du Ballon d'Or 2022 est passé par les réseaux sociaux pour exprimer son incompréhension, partageant notamment ses accomplissement au cours de l'année passée. D'une manière générale, la plupart des fans et observateurs du Real ne comprennent pas que Thibaut Courtois n'ait pas gagné le prix du meilleur gardien (remporté par Emiliano Martinez) ou encore l'absence de Vinicius dans le onze de l'année.

Ancelotti remercie Benzema

De son côté, son entraîneur Carlo Ancelotti, 2è au prix du meilleur entraîneur derrière le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, ne porte pas une grande attention à ces récompenses et a préféré saluer les performances de son attaquant, en le remerciant pour ce qu'il a apporté aux Merengues. "Je n’ai pas vu ce qu’a fait Benzema (sur les réseaux sociaux). On le remercie de nous avoir aidé à gagner les titres de la saison dernière et on espère qu’on pourra encore le remercier pour des titres cette saison. Avoir Karim, c’est être plus près de titres. Pour nous, ce n’est pas si important. Le Mondial a dicté que l’Argentine a été championne de façon assez méritée. C’est normal que Messi, Martinez et Scaloni aient gagné les prix", a-t-il simplement lâché en conférence de presse ce mercredi.

Le technicien italien préfère se focaliser sur la réception du FC Barcelone en demi-finale de la Coupe du Roi jeudi, match lors duquel David Alaba et Ferland Mendy sont les seuls absents du groupe convoqué.