GOAL vous dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur la cérémonie The Best et les différents lauréats récompensés.

Distribués à partir de 2016 pour remplacer le prix Joueur mondial de la FIFA (qui a fusionné avec le Ballon d'Or en 2010), les The Best FIFA Football Awards récompensent différents acteurs du football (joueurs, joueuses, entraîneurs, buts) pour leurs performances sur l'année écoulées. Pour cette 7ème édition, la FIFA a décerné le prix du meilleur joueur, du meilleur gardien et du meilleur entraîneur de football masculin ainsi que de la meilleure joueuse, de la meilleure gardienne et du meilleur entraîneur de football féminin. Le prix Puskas a également récompensé le plus beau but de l'année. Voici tous les lauréats de cette année.

L'Argentine au sommet chez les hommes



Meilleur joueur : Lionel Messi remporte le trophée comme la fuite des derniers jours dans les médias l'avait prédit. L'Argentin profite de sa victoire en Coupe du monde avec sa sélection pour devancer les Français Karim Benzema, pourtant auteur du doublé Liga-Ligue des Champions avec le Real Madrid qu'il a porté sur les deux compétitions, et Kylian Mbappé, qui a mené la France jusqu'en finale de la Coupe du monde.

Meilleur gardien : Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentine), portier d'Aston Villa mais surtout champion du monde avec l'Argentine et hauteur de grandes performances au Qatar. Il devance Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgique), impérial avec les Madrilènes et grand artisan des titres en Liga et Ligue des Champions, et Yassine Bounou (Séville/Maroc), immense avec le Maroc lors du Mondial où il a permis à son pays d'atteindre les demi-finales. Un résultat attendu qui démontre l'importance de la Coupe du monde dans les choix de la FIFA.

Meilleur entraîneur : Lionel Scaloni, champion du monde avec l'Albiceleste après avoir remporté la Copa America. Le sélectionneur argentin devance Carlo Ancelotti, auteur du doublé Liga-Ligue des Champions, et Pep Guardiola, champion d'Angleterre avec Manchester City. Décidément, l'Argentine rafle tous les prix.

Sélections et surprise c

hez les femmes



Meilleure joueuse : Alexia Putellas qui se succède à elle-même malgré une saison moins impressionnante que ses concurrentes puisqu'elle n'a pas participé à l'Euro en raison d'une blessure et n'a pas remporté de Coupe d'Europe avec le Barça. Elle devance donc, à la surprise des suiveurs, Beth Mead (Arsenal), vainqueure de l'Euro avec l'Angleterre, et Alex Morgan (San Diego Wave), vainqueure de la She Believes Cup avec les USA.

Meilleure gardienne : Mary Earps, gardienne de MU et championne d'Europe en titre avec l'Angleterre lors d'une compétition où elle a particulièrement brillé. Elle s'impose devant Ann-Katrin Berger (Chelsea/Allemagne), championne d'Angleterre, et Christiane Endler (OL/Chili), vainqueure de la Ligue des Champions. Comme chez les hommes, c'est donc la sélection qui a décidé de la lauréate.

Meilleur entraîneuse : Sarina Wiegman, sélectionneuse de l'Angleterre, qui a permis aux Three Lions de remporter l'Euro. La Néerlandaise devance la Française Sonia Bompastor (OL), vainqueure de la Ligue des Champions, et la Suédoise Pia Sundhage (Brésil) qui a offert la Copa America aux Auriverde. Comme chez les hommes à nouveau, ce sont les titres en sélection qui font la différence.



Plus beau but, 11 de l'année et supporters



Prix Puskas : Marcin Oleksy (Warta Poznan/Pologne), joueur handicapé, pour un splendide retourné en béquilles. Le Polonais a notamment devancé les Français Kylian Mbappé et Dimitri Payet qui faisaient également partie des nommés.

11 de l'année masculin : Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgique) - Achraf Hakimi (PSG/Maroc), João Cancelo (Manchester City/Portugal), Virgil Van Dijk (Liverpool/Pays-Bas) - Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgique), Luka Modric (Real Madrid/Croatie), Casemiro (Manchester United/Brésil) - Lionel Messi (PSG/Argentine), Kylian Mbappé (PSG/France), Karim Benzema (Real Madrid/France), Erling Haaland (Manchester City/Norvège).

11 de l'année féminin : Christiane Endler (OL/Chili) - Lucy Bronze (Barça/Angleterre), Maria Leon (Barça/Espagne), Wendie Renard (OL/France), Leah Williamson (Arsenal/Angleterre) - Alexia Putellas (Barça/Espagne), Keira Walsh (Barça/Angleterre), Lena Oberdorf (Wolfsburg/Allemagne) - Sam Kerr (Chelsea/Australie), Alex Morgan (San Diego Wave/USA), Beth Mead (Arsenal/Angleterre).

Prix des supporters : La ferveur des fans argentins qui ont mis le feu durant l'entièreté du Mondial au Qatar. Ils devancent Abudllah Alsulmi, supporter saoudien qui a rejoint le Qatar tout seul via le désert pour assister aux matchs de son équipe ainsi que les supporters japonais, qui ont démontré les valeurs de respect en nettoyant les stades de la Coupe du monde. Comme la cérémonie, cet article ne fait que se répéter : c'est encore l'Argentine qui truste les sommets, peut-être un peu trop même.