Trois championnats du monde en quelques semaines : le Qatar confirme son statut de capitale mondiale du football

Du football continental et international aux autres jeux et compétitions de premier plan, le Qatar a consolidé sa position prestigieuse en accueillant trois grands tournois de football en novembre et décembre prochains.

Qatar : une capitale mondiale du sport

Au cours des cinq dernières années, le Qatar a rapidement confirmé son statut de destination privilégiée pour l'organisation de grands événements et compétitions sportives. Ce succès est dû aux ressources considérables que les dirigeants et les responsables du pays consacrent à la croissance continue de son paysage sportif.

Ces dernières années, le Qatar a accueilli une grande variété de compétitions dans différents sports, aux niveaux asiatique, arabe et international. Plus récemment, le Qatar a accueilli la Coupe du Monde U-17 de la FIFA à l'Aspire Academy, devenue une référence mondiale pour ses infrastructures dédiées à la formation et au développement des talents dans tous les sports depuis sa création en 2003.

La Coupe du Monde U-17 2025 a été un événement unique, démontrant la capacité du Qatar à organiser des manifestations sportives. Première Coupe du Monde U-17 de la FIFA à réunir 48 équipes, cette expérience réussie a été saluée par tous les observateurs. Le Qatar a mis à disposition des stades pour accueillir 104 matchs et a offert la possibilité d'assister à plusieurs rencontres le même jour – un concept inédit introduit lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ce format a impressionné tous les participants, supporters, experts sportifs et représentants des médias. Le Qatar accueillera la Coupe du Monde U-17 pour la cinquième fois, à partir de 2025.

Retour de la Coupe Arabe :

En décembre, la Coupe Arabe a fait son retour au Qatar après sa première édition. L'édition 2021 a été un événement footballistique et sportif inoubliable, et l'édition actuelle s'annonce tout aussi passionnante, bénéficiant d'une forte participation et d'une affluence record dans les stades hôtes. Ces mêmes stades, qui ont accueilli l'édition précédente, seront également le théâtre de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et seront équipés de technologies uniques, comme la climatisation, pour lutter contre la chaleur.

Parallèlement à la Coupe arabe, le Qatar accueillera en décembre un autre tournoi de football très attendu : la Coupe des Confédérations de la FIFA 2025, qui se déroulera du 10 au 17 décembre.

Le Cruz Azul du Mexique, champion d'Amérique du Nord, affrontera le Flamengo du Brésil, champion d'Amérique du Sud. Le vainqueur rencontrera ensuite le Pyramids FC d'Égypte. Les deux matchs se joueront au stade Ahmed Bin Ali d'Al Rayyan, et le vainqueur se qualifiera pour la finale contre le Paris Saint-Germain, champion d'Europe.